Muss Rostock das größte Fest seit Jahren in MV verschieben? Gut 1100 Tage vor der geplanten Eröffnung der Bundesgartenschau 2025 wird in der Hansestadt der Ruf nach einer Verlegung der Großveranstaltung laut. Der Grund: Bei den Planungen gibt es nach OZ-Informationen massive Probleme, die Kosten drohen zu explodieren. Bis zur Eröffnung in drei Jahren könnte kaum eines der geplanten Großprojekte fertig sein.

„Wir brauchen jetzt einen Buga-Krisenstab. Es wird Zeit, reinen Tisch zu machen“, sagt Eva-Maria Kröger, Chefin der Rostocker Linken. Sie will darüber reden, die Gartenschau zu verschieben. Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen räumt ein, dass die bisherigen Planungen nicht mehr zu halten sind: „Wir brauchen einen Plan B für die Buga.“ Und: „Wenn wir wirklich kein Schlüsselprojekt fertig kriegen bis 2025, müssen wir über eine Verschiebung reden.“

Viele Probleme, wenig Zeit

Offiziell beteuerten die Verantwortlichen zuletzt, dass die Planungen für die Buga-Projekte im Soll liegen. Experten und Kommunalpolitik aber zweifeln daran: Die geplante Klappbrücke über die Warnow, der neue Stadtpark auf einer alten Deponie am Ostufer, die Umgestaltung des gesamten Stadthafens – das sei nicht mehr zu schaffen. Für den Rathaus-Anbau plant die Stadt mit drei Jahren Bauzeit, die neue Brücke aber soll in nur 24 Monaten entstehen.

Eine ebenfalls geplante Markthalle am Stadthafen ist aktuell fraglich, vom Stadtstrand am Fluss spricht niemand mehr. Auch organisatorisch liegt einiges im Argen: Mit Oliver Fudickar hat die Buga-Gesellschaft zwar einen Event- und Marketinggeschäftsführer, die zweite Mann für die Bauten aber fehlt noch immer. Auch nach einer erneuten Ausschreibung gibt es keinen Chef-Planer. Fudickar indes soll bereits an einer Risikoanalyse arbeiten. Die aber soll erst auf einer verschobenen Aufsichtsratssitzung Anfang Mai präsentiert werden.

„Ohne Brücke und Park keine Buga“

Die Politik fordert schon jetzt ein Krisentreffen im Rathaus. „Alle Risiken, zusätzliche Kosten und mögliche Verzögerungen müssen besprochen werden. Der Krieg in Europa, eine Pandemie, eine Rohstoffkrise, eine Baukostenkrise – es kriselt überall. Wir fordern Transparenz und eine Diskussion mit Oberbürgermeister Madsen, ob die Buga überhaupt noch leistbar ist“, so Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. Bis 2026 will Rostock 126 Millionen Euro sparen. „Das passt mit explodierenden Buga-Kosten nicht zusammen.“

Rostocks SPD-Fraktionschef Thoralf Sens deutlich: „Ohne die Brücke und ohne den neuen Stadtpark brauchen wir keine Buga auszurichten.“ Er will einen exakten Zeit- und Kostenplan sehen: „Wir müssen uns ehrlich die Karten legen.“ Eine Verschiebung sei die „ultima ratio“. CDU-Chef Daniel Peters sagt: „Wir alle wissen um die steigenden Baukosten und den schwierigen Baustoffmarkt. Wenn es die Möglichkeit gibt, die Buga zu verschieben, müssen wir darüber reden.“

Madsen: Brauchen Plan B

„Ohne die Brücke, den Park und die Radwege brauchen wir keine Buga zu machen. Dann ist eine Verschiebung ein Thema“, so OB Madsen. Die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine, die aus seiner Sicht überzogenen Corona-Regeln in MV: Das habe die Planungen gebremst, weil Personal für dringende Aufgaben gebraucht wurde, „Machen wir uns nichts vor: Die Buga, die wir 2018 geplant haben, wird es so nicht geben“, sagt Madsen.

Madsen will mit Bund und Land sprechen: Beide geben knapp 100 Millionen Euro für die bisher rund 140 Millionen Euro teuren Vorhaben rund um den Stadthafen. Der Rathaus-Chef hat gleich mehrere „Ersatz-Ideen“: So will Madsen den „alten“ Iga-Park stärker in den Fokus rücken, dort neue Spiel- und Familienbereiche schaffen. „So profitieren auch die Stadtteile von der Buga, in denen die meisten Rostocker leben.“ Die Hansemesse könnte erneut – wie bei der Iga 2003 – zur Blumenhalle werden. Und: Eine Röhre des Warnowtunnels soll zum Radweg, zur Rad-Röhre werden. „Wir verbinden so beide Ufer der Stadt.“

Im Zuge der Pandemie waren bundesweit mehrere Gartenschauen verschoben worden. „Wir sind bis 2031 eigentlich durchgeplant“, so Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft. Aber er sagt auch: „Wir haben seit knapp acht Wochen eine völlig neue Weltlage. Natürlich trifft das auch die Gartenschauen. Es ist richtig, dass Rostock seine Pläne überprüfen will.“ Eine Verlegung der Rostocker Buga auf 2027 lehnt er ab. In dem Jahr soll nämlich im Ruhrgebiet die Internationale Gartenschau stattfinden. Und dafür werde schon gebaut.

Von Andreas Meyer