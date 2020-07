Rostock

Er gilt als einer der führenden Köpfe der friedlichen Revolution in Rostock, war Vorsitzender des Gerechtigkeitsausschusses nach der Wende, Kulturpreisträger, Chef des Agenda-21-Rates. Und seine Stimme hat in der Hansestadt noch immer Gewicht: Arvid Schnauer, Pastor im Ruhestand.

Jetzt meldet er sich nun zu einem der wohl umstrittensten Themen zu Wort, die aktuell Rostock beschäftigen. Er kritisiert die Planungen für die Bundesgartenschau 2025 scharf, fordert ein Umdenken bei dem Großprojekt und eine große ehrliche Bürgerbeteiligung.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Schnauer, Sie haben sich mit einem offenen Brief an die Entscheider in Rostock gewandt und fordern eine neue öffentliche Debatte über die Buga 2025 und ihre Projekte ein – bevor es zu spät ist. Wieso?

Arvid Schnauer: In Rostock haben wir immer dasselbe Problem: Wir schaffen es nicht, große Ideen gut umzusetzen. Wir zerreden Dinge, anstatt uns zusammenzutun und Gutes für die Stadt zu bewegen. Bei der Buga, fürchte ich, wird es genauso sein. Ich bin zwar kein Fachmann und alt, aber solange ich noch fit bin, muss ich mich einfach zu den Planungen zu Wort melden. Denn so, wie es bisher läuft, kann es nicht weitergehen. Das Ergebnis wäre für Rostock ein Desaster.

Was ist denn aus Ihrer Sicht das Problem?

Es gibt nicht nur ein Problem, sondern mehrere. Das größte aber scheint mir, dass es bei der Buga und am Stadthafen aus meiner Sicht zu sehr um die wirtschaftlichen Interessen einzelner Personen und Gruppen geht – und weniger um das große Ganze, weniger um etwas Gutes für Rostock.

Das ist ein harter Vorwurf. Woran machen Sie das fest – und wäre es wirklich schlimm, wenn Unternehmen mit der Buga auch Geld verdienen?

Nein, überhaupt nicht. Aber das Hauptproblem sind aus meiner Sicht in der Tat die versteckten Interessen, die sich noch nicht offen zeigen. Ich war kürzlich mit einem befreundeten Architekten am Stadthafen und wir haben uns vorgestellt, wie es wohl aussehen wird. Und nach den neuen Bauplänen werden die Rostocker den Hafen, das Wasser und das Gehlsdorfer Ufer nicht mehr sehen können.

Weil alles zugebaut wird, aus Ihrer Sicht?

Ja, genau. Wer vom Kanonsberg oder der Schnickmannstraße an den Hafen geht, wird auf der rechten Seite das neue Archäologische Landesmuseum sehen. Links die Markthalle. Und auch von einem Bürogebäude und einem Hotel ist die Rede. Wer braucht das an dieser Stelle? Da geht es ums Geld, um wirtschaftliche Interessen Einzelner. Und die schöne Aussicht ist hin.

Das ist der bisherige Parkplatz dort aber auch nicht ...

Der Parkplatz ist die größte Sünde. Aber dennoch bringen diese Buga-Planungen keine Verbesserung.

Gefällt Ihnen irgendwas an den Planungen?

Ja, mit der Brücke kann ich mich anfreunden. Sie bringt Gehlsdorf und die Innenstadt näher zusammen. Auch der geplante Park auf der alten Deponie und das neue Warnow-Quartier bieten tolle Ideen. Das Landesmuseum gefällt mir ebenfalls. Aber mir wäre es lieber, es entstünde woanders – auf der Ost-Seite, am Primelberg, dort wo das Ur-Rostock gefunden wurde.

Was erwarten Sie jetzt von der Politik?

Wir brauchen einen grundsätzlichen Neustart mit sinnvoller Bürgerbeteiligung. Und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen muss endlich selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Er muss die Vorhaben erklären und sich auf einen ehrlichen Dialog mit den Menschen dazu einlassen. Da dürfen keine Fakten falsch sein.

Genau dafür gibt es doch den Buga-Beirat. Besetzt mit Bürgern aus der Stadt.

Das mag sein. Aber wir brauchen ein großes Forum. Eine Konferenz, in der die ganze Stadt mitreden kann. Das Ganze kann nur gut werden, wenn die Menschen mit dem Ergebnis zufrieden sind und dahinterstehen.

Und wenn das nicht gelingt?

Mir scheint, was manche jetzt schon fordern, ist dann eben sinnvoll: Die Buga 2025 ist nicht mehr zu leisten. Wenn wir ehrlich sind, ist die Zeit ja überhaupt sehr kurz. Denn auch die Frage des Hochwasserschutzes am Stadthafen ist ja noch völlig offen. Einige Planer haben sich viele Gegner gemacht, die Situation erscheint mir völlig verfahren.

