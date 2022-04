Rostock

Rostocks Traum von einem neuen Stadthafen und blühenden Landschaften an der Warnow – er wird auf keinen Fall mehr bis 2025 wahr. Die Hansestadt will die Buga auf 2026 oder besser noch 2028 verschieben oder abspecken und in den Iga-Park umziehen.

Das Desaster – es war offenbar schon vor Monaten vorherzusehen. In einer 46 Seiten langen und streng geheimen Risikoanalyse listet Oliver Fudickar, Geschäftsführer der Rostocker Buga-Gesellschaft, die Probleme haarklein auf. Was in dem Papier (liegt der OZ vor) steht und wie es um die einzelnen Projekte steht.

Stadthafen

Aus der Sand- und Betonwüste am Stadthafen – dem Parkplatz mit der besten Lage des Landes – sollten bis 2025 grüne Dünenlandschaften werden. Und mitten drin Spielplätze, Sportanlagen, Grillplätze – ein Ort zum Verweilen. So jedenfalls haben es die Planer des Architekturbüros Holzer Kobler (Berlin/Zürich) erdacht, so sieht ihr Sieger-Entwurf für das Herz der Hansestadt aus. Auch die neue Markthalle 625 sollte bis 2025 in dem Bereich entstehen. Kosten in der ursprünglichen Planung: rund 36 Millionen Euro. Aktuell liegt die Kostenschätzung schon bei 46 Millionen Euro.

Dünen-Landschaft mit Markthalle statt eines hässlichen Parkplatzes: Die Umgestaltung des Stadthafens ist fraglich – weil unter anderem ein Bauherr für die Halle fehlt. Quelle: A24 Landschaftsarchitekten / Holzer Kobler Architekturen

Doch: Laut Risikoanalyse sind zu viele Fragen noch ungeklärt, damit es bis 2025 mit dem neuen Stadthafen klappen könnte. Das Land wartet seit Monaten auf eine Aussage aus dem Rathaus, wie sich Rostock den Hochwasserschutz vorstellt. Die künftige, unterirdische Regenentwässerung für den Stadthafen und Teile der Innenstadt ist noch nicht geplant. Für die Halle 625 fehlt gar die komplette Finanzierung und zudem ein Bauherr. Wie das neugestaltete Gebiet für den Verkehr erschlossen wird: Auch daran steht noch ein Fragezeichen. In Rot. Einzig das Landesmuseum steht in der Analyse auf Grün.

Warnowbrücke

Das teuerste Vorhaben der Buga wird die neue, mehr als 500 Meter lange Rad- und Fußgängerbrücke über die Warnow. Sie sollte im Dezember 2024 fertig sein. Jetzt heißt es: Verzögerung mindestens ein Jahr. Die Brücke wäre also erst nach der geplanten Buga fertig. Und: Buga-Chef Fudickar warnt in der Analyse davor, dass nicht nur die Planungen, sondern auch der Bau selbst zum Problem werden könnte – weil Arbeitskräfte in den Baufirmen fehlen, weil Baumaterial knapp wird.

Die ursprünglichen Entwürfe für die Brücke über die Warnow: Die Kosten für die Querung explodieren, die Einwände häufen sich. Quelle: Hansestadt Rostock

Dabei sind die konkreten Bau-Planungen noch nicht mal beauftragt worden. Das vorher nötige Planfeststellungsverfahren läuft noch. Nach OZ-Informationen hat sogar das städtische Umweltamt Einwände angemeldet. Erst Anfang Mai sollen all die „Widersprüche“ erörtert werden. Auch hier explodieren die Kosten: Aus 44 Millionen Euro sind bereits 53,2 Millionen Euro geworden, heißt es im Bericht der Buga GmbH. Und da sind die Baupreis-Steigerungen durch Putins Krieg gegen die Ukraine noch gar nicht eingerechnet.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fährberg

Am Ost-Ufer der Warnow soll die Brücke an den „neuen Fährberg“ anschließen. Dort plant die Stadt unter anderem mit einem neuen Ausflugslokal an traditionsreicher Stätte und mit einem Stadt-Strand zum Baden. Die Planungen sind hier nicht das Problem, auch nicht die Genehmigungen.

Sorgen bereitet der Buga GmbH aber die Eigentumsfrage: Mit dem Rostocker Ruder-Club ist immer noch nicht der genaue Verlauf der neuen Regatta-Strecke auf dem Fluss geklärt, auch zum Erbbaurecht rund um das Alte Fährhaus sind noch Fragen offen. Immerhin: Das Vorhaben ist bisher „nur“ eine Millionen Euro teurer geworden.

Gleiches gilt für das neue Natur-Erlebnisgebiet, die Hechtgrabenniederung. Lediglich 3,5 Millionen Euro für Bildungs- und Naherholungsprojekte müssen noch mit Fördermitteln untersetzt werden. Laut Analyse aber kein großes Problem.

Der neue Fährberg: Hier sind noch Eigentums- und Erbpacht-Fragen offen. Quelle: Hansestadt Rostock

Stadtpark

Eines der Schlüsselprojekte der Buga soll der neue Stadtpark auf der alten Deponie in Gehlsdorf werden. Sport- und Spielanlagen soll es dort geben, Blumen und Sträucher. Ein Naherholungsort für die Stadtteile östlich des Flusses und auch für die Innenstadt. Auch das Vorhaben wird teurer – 30 statt 25 Millionen Euro plant die Buga GmbH.

Der Park könnte eines der wenigen Vorhaben sein, die wirklich bis zur ursprünglich geplanten Buga fertig werden: Die Fördermittel sind genehmigt, die meisten Genehmigungen sollen rechtzeitig vorliegen. Was fehlt, ist die Vergabe der Fachplanungen – zum Beispiel für neue Stege an der Warnow. Nichts, was nicht bis 2025 machbar wäre.

Warnow-Quartier

Dass das neue Vorzeige-Viertel für Wohnen und Arbeiten, für Leben und Kreativität – das Warnow-Quarter – bis 2025 allenfalls in Anfängen fertig sind wird, war lange klar. Nun stellt sich aber heraus: Bis zur Buga wäre wohl nichts fertig geworden. Noch immer ist nicht klar, wer die Recycling-Anlage von Veolia kauft und wohin der Großkonzern umzieht. Der Bebauungsplan fehlt, die von der Bürgerschaft beschlossene „Konzeptvergabe“ einzelner Baufelder kommt nicht voran. Keine Detailplanung ist beauftragt.

Einzig für einzelne „Leuchtturm-Vorhaben“ – das neue Rostocker Mehrgenerationenhaus und die neue Theater-Werkstatt – sind bereits Fördermittel beantragt. Wer das ebenfalls geplante Umweltbildungszentrum baut und betreibt, ist hingegen gänzlich offen. Kosten für alles zusammen: mittlerweile knapp 75 Millionen Euro, von denen aber nur ein Teil die öffentliche Hand zahlen würde.

So sahen die ersten Entwürfe für das neue WarnowQuartier aus. Auch bei diesem Vorhaben gibt es massiven Zeitverzug. Quelle: Hansestadt Rostock

Auch die Greifenbrücke, die den Stadthafen mit dem Quartier verbinden soll, wird wohl erst 2027 fertig. Für das Bauwerk wurden noch nicht mal die Planungen beauftragt. Die Brücke würde zudem knapp 15 statt zehn Millionen Euro kosten.

Personal

Neben den Bau-Themen gibt es aber noch eine Reihe anderer Probleme, die in der Risikoanalyse auftauchen. So fehlt bis heute der „Geschäftsführer Bau & Planung“. Denn Fudickar soll sich eigentlich „nur“ um die Durchführung der eigentlichen Buga kümmern. In der 10. Kalenderwoche hat die Stadt offenbar allen Bewerbern abgesagt. Warum – unklar! Die Stelle war bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben. Wer die Aufgaben ab dem 1. Mai übernimmt, ist völlig offen.

Rostocks Buga-Chef Oliver Fudickar fehlt der Co-Pilot: Einen zweiten Geschäftsführer für „Bau & Planung“ gibt es immer noch nicht. Quelle: Ove Arscholl

Auch weiteres Fachpersonal fehlt – etwa ein Fördermittel-Manager, der sich um die mehr als 100 Millionen Euro von Bund und Land und deren korrekte Verwendung kümmert. Auch einen Koordinator für Buga-Themen auf Seiten der Stadt gibt es nicht.

Blumenschau

Und dann wären da noch die Kosten für die eigentliche Blumenschau: 42,5 Millionen Euro will die Hansestadt für das Kulturprogramm auf der Buga, für Verkehrsmaßnahmen, temporäre Bauten, Personal, Ausstellungen und Kultur ausgeben. Die gut 1,5 Millionen erwarteten Besucher sowie Sponsoren sollen der Stadt 27,5 Millionen Euro einbringen. Macht am Ende ein Defizit von 17 Millionen Euro. Auch das liegt über dem, was bisher erwartet worden war.

Von Andreas Meyer