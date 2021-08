Am Mittwoch (18.8.) findet in Rostock die erste Sitzung der Rostocker Bürgerschaft nach der Sommerpause statt und die Tagesordnung ist lang. Es geht unter anderem um Kinderbetreuung, Schülerbeförderung und Ausstattung an Schulen. Was noch geplant ist und warum direkt vor der Sitzung in der Stadthalle eine Kundgebung angekündigt ist.