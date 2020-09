Im Oktober fällt die Bürgerschaft die finale Entscheidung, ob und wie Rostock die Bundesgartenschau ausrichtet. 141 Millionen Euro sollen bis 2025 verbaut werden. Bund und Land stellen rund 100 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht. Baubeginn soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 sein.

Neun Leuchtturm-Projekte sind rund um das sogenannte Rostocker Oval geplant. Das gesamte Areal zwischen Haedge- und Silohalbinsel wird umgestaltet. Herzstücke sollen eine neue Multifunktionshalle und eine Plaza sein. Kosten: um die 35 Millionen Euro. Knapp zwei Millionen Euro teurer wird die Fußgänger- und Radler-Brücke über die Warnow.

Am Ostufer der Warnow soll der Bereich am Fährberg umgestaltet werden: Eine neue Uferpromenade und ein Zentrum für Freizeitsport auf dem Wasser sind angedacht. Nur ein paar Hundert Meter plant die Hansestadt Umweltbildung und Freiluftausstellungen rund um den Primelberg.

Auf der alten Deponie in Gehlsdorf wird ein neuer Stadtpark angelegt – mit Sportangeboten für jedermann. Gleich daneben kommt das Warnowquartier, ein Vorzeige-Viertel für modernen Städtebau. Das Quartier wird mit einer weiteren Querung, der Greifenbrücke, an den Stadthafen angebunden.