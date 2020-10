Rostock

Der Rostocker Bauausschuss hat am Dienstag, 6. Oktober, die Leitentscheidung zur Ausrichtung der Bundesgartenschau mehrheitlich beschlossen. Aber: Geht es nach den Ausschussmitgliedern, müssen vor der Umsetzung der einzelnen Buga-Bauprojekte die betroffenen Ortsbeiräte jeweils noch ihr Okay geben. Das hatte Kommunalpolitikerin Sybille Bachmann (Rostocker Bund) gefordert. Das letzte Wort dazu hat die Bürgerschaft.

Diskussionen gab es im Ausschuss zu den veranschlagten Kosten und den Erläuterungen der Projekte. „Die Leitentscheidung ist mir mit 15 Seiten zu knapp erklärt und zu prosaisch aufgeschrieben. Ich sehe nicht, dass wir das alles in viereinhalb Jahren wirklich noch schaffen“, sagt Ausschussmitglied Jacqueline Dejosez ( SPD). Ihre Partei plane nun eine Mitgliederbeteiligung zu dem Thema.

Rund 140 Millionen Euro werden verbaut

Auch Stephan Porst (Grüne) bemängelte „fehlende Details“. Vor allem sei nicht ausreichend erklärt, wie die Kosten zustande kommen. Das sei jedoch wichtig: „Das Geld, was wir zu viel ausgeben, fehlt woanders“, so Porst. Rund 140 Millionen Euro will Rostock bis 2025 verbauen. Den allergrößten Teil zahlen zwar „Dritte“: Bund und Land haben für die Projekte rund um die Buga 100 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt. Dennoch kommen auf die Hansestadt Kosten in Höhe von voraussichtlich 35 Millionen Euro zu.

Rostocks Buga-Planer Matthias Horn versicherte, dass alles umfänglich untersucht worden sei. Die Stadt habe sogar eine komfortable Baupreissteigerung eingerechnet – plus zusätzlichen Puffer. „Wir haben immer das Teuerste angesetzt. So dass wir relativ sicher sind, dass es am Ende nicht teurer wird. Das sind annehmbare Zahlen“, betont Horn. Ausschuss-Chef Jan-Hendrik Brincker ( CDU/UFR) meint dazu: „Wir nehmen Herrn Horns Aussage zur Kenntnis und schauen uns das 2026 noch mal an.“

Einzelne Projekte nicht final festgelegt – Änderungen möglich

Als sich Rostock für die Buga bewarb, lagen die veranschlagten Kosten für die Hansestadt noch bei 18 Millionen Euro. Nun sind sie fast doppelt so hoch. Als entscheidenden Preistreiber nennt Horn die geplanten Spundwände im Stadthafen. „Die müssen aber so oder so gebaut werden – entweder mit Buga-Förderung oder ohne“, so Horn.

Der Planer versicherte auch, dass mit der Leitentscheidung die einzelnen Projekte nicht final festgelegt seien. „Das ist nur die Richtung. Wir können in den einzelnen Projekten nachjustieren.“ Vom Tisch seien die schwimmenden Häuser vor dem Warnowquartier.

„Am Ende wird es hektisch werden“

Doch ist es überhaupt noch möglich, die neun Leuchtturm-Projekte rund um das sogenannte Rostocker Oval bis 2025 zu realisieren? Horns Antwort: „Das ist alles extrem sportlich. Es wird am Ende hektisch werden, das kann man vorwegnehmen.“ Auch sei Rostock nicht davor gefeit, eine Mega-Überraschung zu erleben. „Wenn zum Beispiel ein Mammut-Skelett gefunden wird.“

Mit Unverständnis reagiert indes die Buga-Ausschuss-Vorsitzende Jana Blaschka auf Grundsatzkritik an der Buga: „Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Seit wie vielen Jahren bemängeln wir schon den Zustand im Stadthafen? Jetzt haben wir die Chance für wichtige städtebauliche Veränderungen – und bekommen 75 Prozent Förderung.“

