Bund gibt 1,3 Millionen für Rostocks neue Regattastrecke – so soll sie aussehen

Rostock

Rostock bekommt eine neue Regattastrecke im Stadthafen für Kanuten und Ruderer– und dafür gibt es jetzt Geld aus Berlin. 1,3 Milllionen kommen vom Bund für das Projekt mit etwas sperrigen Namen „Sanierung/Ertüchtigung der Regattastrecke auf der Unterwarnow mit Steganlagen und Sattelplatz am Fährberg in Rostock-Gehlsdorf“. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages entschieden. Die Gesamtkosten sollen sich auf 2,9 Millionen Euro belaufen.

Die neue Regattastrecke sollen unter anderem der Rostocker Ruder-Club und seine 220 Mitglieder nutzen. Auch für die Kanufreunde „Rostocker Greif“ auch mit mehr als 200 Mitgliedern und die Hochschulsportgemeinschaft Uni Rostock ist die Anlage vorgesehen. Vier Kanu- und drei Rudervereine mit zusammen mehr als 1000 Mitgliedern, aber auch Drachenboote, Schwimmer, Stand-Up-Paddler, Tretboote sollen die Strecke nutzen können.

1000 Meter lange Rennstrecke

Im Stadthafen, direkt vor der Holzhalbinsel und bis zur neuen Fußgängerbrücke, soll die 1000 Meter lange Regattastrecke entstehen. Sechs Bahnen sind geplant, ein Zielturm mit Plattform und auch zwei Startplattformen. Rechtzeitung zur Buga 2025 soll die Strecke fertig sein.

Am Wellenweg soll zudem der sogenannte Sattelplatz neu gestaltet werden. Auch ein Neubau mit Büro für die Organisation und Wettkampfleitung, Duschen und Umkleiden sowie sanitäre Anlagen sehen die Planungen vor.

Dringende Sanierung der Sportanlagen nötig

„Die Sportanlagen bedürfen einer dringenden Sanierung, um insbesondere Wettkämpfe in den Wassersportarten auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Die Bürgerschaft hatte beschlossen, dass Rostock mit diesem Projekt beim Bundesprogramm an den Start geht“, kommentiert dazu Daniel Peters, Vorsitzender der CDU/UFR-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft. Mit großer Unterstützung der Vertreter im Bundestag sei es geglückt, dass das Projekt eine Förderung in Höhe von 1,305 Millionen Euro erhält.

Eckhardt Rehberg, Vorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern und haushaltspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: „Das Bundesprogramm ,Sanierung Sporteinrichtung’ unterstützt bundesweit Städte und Gemeinden beim Erhalt ihrer sozialen Infrastruktur. Es trägt dazu bei, dem hohen Sanierungsstau in den kommunalen Einrichtungen zu begegnen und dient so dem sozialen Miteinander und Klimaschutz zugleich.“ Die Sanierung der Regattastrecke sei ein echter Gewinn für den Sportstandort Rostock und Mecklenburg-Vorpommern.

Von Michaela Krohn