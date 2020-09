Bundesgartenschau 2025 in Rostock: Was plant die Hansestadt – und was nicht mehr?

Rostock

Die heiße Phase hat begonnen: Richtet Rostock die Bundesgartenschau 2025 an der Warnow aus? Wird der gesamte Stadthafen umgestaltet? In vier Wochen soll die Bürgerschaft nun endlich eine finale Entscheidung treffen. Denn nach zwei Jahren Diskussion steht fest, was Rostock zur Buga bauen will – und was nicht. Die wichtigsten Fragen vor den Wochen der Entscheidung.

1. Kann Rostock die Buga noch absagen?

Theoretisch ja. Die Hansestadt kann der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mitteilen, doch auf die Ausrichtung verzichten zu wollen. Nach OZ-Informationen sieht der Vertrag zwischen Rostock und der Gesellschaft allerdings eine Strafe in Millionen-Höhe vor. Jana Blaschka (UFR), die Vorsitzende des Rostocker Buga-Aussschusses, sagt: „Mit dem Zuschlag zur Bewerbung ist Rostock Austragungsort der Buga. Insofern steht nicht mehr das ‚Ob‘ infrage, sondern vielmehr das ‚Wie‘.“

Blaschka weiter: „Unabhängig von möglichen Strafzahlungen machen wir uns völlig unglaubwürdig. Stellen Sie sich mal vor, eine Stadt bewirbt sich um Olympia und zwei Jahre später wird verkündet, dass man die Austragung nun doch nicht mehr übernehmen möchte?“

2. Was kostet die Buga?

141 Millionen Euro will Rostock bis 2025 verbauen. Das geht aus den neuen Planungen des Rathauses hervor. Den allergrößten Teil zahlen „Dritte“: Bund und Land hätten für die Projekte rund um die Buga 100 Millionen Euro an Fördermitteln in Aussicht gestellt – „um Rostock attraktiver, grüner und noch lebenswerter“ zu gestalten.

„So eine Chance bekommen wir so schnell nicht wieder“, sagt Blaschka. Auf die Stadtkasse kommen aber immer noch Ausgaben von mehr als 40 Millionen Euro zu.

Für 35 Millionen Euro soll der Stadthafen umgebaut werden. Quelle: Hansestadt Rostock

3. Welche Projekte sollen definitiv kommen?

Neun Leuchtturm-Projekte rund um das sogenannte Rostocker Oval sind geplant. Die beiden teuersten Vorhaben direkt im Stadthafen: Das gesamte Areal zwischen Haedge- und Silohalbinsel soll umgestaltet werden. Laut den Planern wird der Stadthafen „ein Ort des Flanierens mit kulturellen, gastronomischen und touristischen Freizeitangeboten, ein Ort mit pulsierendem städtischen Leben am Wasser“. Herzstücke sollen eine neue Multifunktionshalle und eine Plaza sein. Kosten: um die 35 Millionen Euro. Noch teurer ist nur die Fußgänger- und Radler-Bücke über die Warnow, die noch zwei Millionen Euro mehr kosten soll.

Auf dem Ostufer der Warnow soll der Bereich am Fährberg umgestaltet werden. Rund um das Alte Fährhaus soll eine neue Uferpromenade entstehen – und ein neues Zentrum für Freizeitsport auf dem Wasser. Nur ein paar hundert Meter weiter soll die Hechtgraben-Niederung Rostocks grünste Seite zeigen: Hier plant die Hansestadt Umweltbildung und Freiluftausstellungen rund um den Primelberg, den ersten Siedlungsort in Rostock.

Auf der alten Deponie in Gehlsdorf entsteht Rostocks neuer Stadtpark – ein riesiger Picknick-Platz mit Traumblick auf die Altstadt-Silhouette. Zudem plant Rostock dort Sportangebote für jedermann. Und auf 25 Hektar gleich nebenan entsteht das Warnowquartier, ein komplett neuer Stadtteil der Zukunft direkt am Wasser. Es soll das Vorzeige-Viertel für modernen Städtebau werden – und mit einer weiteren neuen Querung, der Greifenbrücke, an den Stadthafen angebunden werden.

Auf der alten Deponie in Gehlsdorf soll bis Ende 2024 Rostocks neuer Stadtpark entstehen. Quelle: Andreas Meyer

4 . Was ist mit dem Iga-Park?

Der Iga-Park gilt offiziell als neuntes Buga-Schlüsselprojekt – und soll „Außenstandort“ werden. Dort werden die großen Open-Air-Veranstaltungen stattfinden, dort soll ein riesiger Spielplatz am Fluss entstehen. Und auch mit dem „Wasser-Funpark“ inklusive Wasserski soll es bis 2025 endlich klappen. Auch ein Kletterparcours über Land und „Traditionsschiff“ ist geplant.

5. Welche Projekte kommen nicht?

Eine ganze Reihe von Projekten, die vor zwei Jahren noch Teil der Buga-Bewerbung waren, wurden im Laufe der Planungen gestrichen: Ob die neue Querung der L 22 Am Strande – das sogenannte Plateau – kommt, ist weiter offen. Auch eine Brücken-Lösung ist noch im Gespräch. Auch der geplante Stadtstrand am Gehlsdorfer Ufer ist nicht mehr Teil des Konzeptes.

6. Wann beginnt der Bau?

„Losgehen wird es mit dem Bau in der zweiten Jahreshälfte 2022“, sagt Buga-Ausschusschefin Jana Blaschka. Bis dahin werde geplant, ausgeschrieben und vorbereitet. „Das Warnowquartier wird auch in den Jahren nach 2025 eine Baustelle bleiben“, sagt sie. In vier Jahren sei ein ganzes Viertel nicht zu bauen. Wichtig sei es, zur Buga schon modellhaft zeigen zu können, wie Wohnen und Arbeiten in Zukunft vereint werden können. „Nach jetzigem Zeitplan sind die Brücken, der Stadtpark und der Fährberg zur Jahreswende 2024/25 fertig.“

Am Ostufer des Flusses soll das neue Warnowquartier entstehen. Zur Buga sollen erste Häuser fertig sein. Quelle: Hansestadt Rostock

7. Was ist dem neuen Theater und dem neuen Landesmuseum?

Beide Großprojekte zählen offiziell nicht zur Buga. Die Planungen laufen aber zeitgleich. Das neue Volkstheater soll spätestens 2027 eröffnet werden und kostet mehr als 110 Millionen Euro, auch das neue Archäologische Landesmuseum wird nicht mehr bis zur Buga fertig. Stadt und Land geben für den größten Museumsneubau Deutschlands zusammen 55 Millionen Euro aus.

Von Andreas Meyer