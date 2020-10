Bundesgartenschau - Rostock sagt „Ja“ zur Buga 2025: Was geplant ist, was es kostet, was das Land davon hat

Der Traum von blühenden Landschaften am Rostocker Stadthafen, einem neuen Magnet für ganz MV – er wird nun wahr: Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwochabend nach langer Debatte „grünes Licht“ für die Bundesgartenschau 2025 gegeben. Es ist das größte Bauvorhaben im gesamten Land.