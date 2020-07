Bundesgartenschau in Rostock: Warum Städte trotz Corona an Großprojekten festhalten sollten

Rostock

Die Bundesgartenschau, der Neubau eines Theaters oder eines Archäologischen Landesmuseums – in Rostock und anderen Kommunen stehen Großprojekte wegen der Corona-Krise auf dem Prüfstand. Allein Rostock könnte die Corona-Krise schlimmstenfalls 100 Millionen Euro kosten – etwa weil die Steuereinnahmen einbrechen. Debatten darüber, welche Vorhaben nun warten können, sind in vollem Gange.

Die Wirtschaft fordert nun, dass sich die Kommunen jetzt klar zu den Vorhaben bekennen. „Die beste Förderung durch die öffentliche Hand für die lokale Wirtschaft ist, dass solche Investitionen auch tatsächlich kommen“, betont der Präsident des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg (UV), Frank Haacker.

Allein durch die in Rostock geplante Bundesgartenschau (Buga), die im Jahr 2025 in Rostock stattfinden soll, würden Investitionen in Höhe von rund 500 Millionen Euro für Wirtschaftsaufträge ausgelöst, erklärt UV-Geschäftsführer Ulf Mauderer. „Wir fordern, dass die Kommunen an den Investitionen festhalten und die zugesagten Projekte auch umsetzen“, ergänzt Haacker.

Frank Haacker, Präsident des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg. Quelle: Unternehmerverband

Insgesamt würden Auftraggeber in der Corona-Krise recht differenziert handeln. „ Stralsund oder Neubrandenburg etwa bringen ein Projekt nach dem anderen aufs Tapet“, sagt Haacker. Auch größere kommunale Energieversorger wie die Schweriner Wemag, die ihre Netze ausbaut, oder die Rostocker Stadtwerke, die gerade einen Kraft-Wärme-Speicher errichten, setzten ihre Projekte um. So würden allein die Rostocker Stadtwerke pro Jahr Aufträge in Höhe von rund 100 Millionen Euro an die lokale Wirtschaft vergeben.

Situation ist schlimmer als während der Finanzkrise

Die Krise hat auch die Metall- und Elektrobranche im Land stark getroffen. Die Auslastung der Kapazitäten in den Betrieben liege aktuell bei knapp 75 Prozent – und damit noch immer unter dem Tiefststand zu Zeiten der Finanzkrise 2008 und 2009 (77 Prozent), erklärt der Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV, Thomas Lambusch.

Sorgen bereitet Lambusch, dass zusätzlich zur aktuellen Corona-Krise die Konjunktur in der Branche schon im Frühsommer 2019 zu schwächeln begann. „Daher ist zu befürchten, dass wir uns wirtschaftlich nicht so schnell von Corona erholen werden wie nach der Finanzkrise“, betont Lambusch, der auch Präsident des Arbeitgeberverbands Nordmetall ist. Allerdings sei zu hoffen, dass die Wirtschaft in MV wegen der geringeren Abhängigkeit vom Export im Vergleich zu anderen Bundesländern besser aus der Krise komme.

Thomas Lambusch, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommern (VUMV). Quelle: VUMV

Auf zweite Corona-Welle besser vorbereitet

Aber was ist, wenn eine gefürchtete zweite Welle die Wirtschaft in MV mit voller Wucht trifft? „Durch die Erfahrungen aus dem Lockdown und den getroffenen Maßnahmen wären wir auf eine zweite Welle ganz gut vorbereitet“, sagt Lambusch. Auch die Wirtschaftspartner hätten in der Krise gelernt, miteinander umzugehen, sagt Haacker. Zu Beginn der Krise im März hätten viele Firmen andere Unternehmen nicht mehr in ihre Betriebe gelassen. Durch die inzwischen getroffenen Schutzmaßnahmen in den Betrieben habe die Wirtschaft dies inzwischen aber gut in den Griff bekommen.

Anfangs habe es durchaus „überzogene Vorschriften“ auf einigen Baustellen gegeben, sagt Lambusch. So hätten Beschäftigte bei der Arbeit teilweise spezielle Schutzmasken (FFP3) tragen müssen. „Das war für das Virus völlig überzogen“, sagt Lambusch. Für die Beschäftigten sei das Tragen dieser speziellen Masken sehr anstrengend, und sie müssten regelmäßig Pausen einlegen, was die Arbeitsabläufe durcheinanderbringe und die Produktivität deutlich reduziere.

Maskenpflicht erst nach der Saison lockern

Bei der Frage nach der Abschaffung der Maskenpflicht sprechen sich die Wirtschaftsvertreter gegen einen Schnellschuss aus. „Jetzt zu lockern und anschließend wieder zu verschärfen, das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg“, sagt Lambusch. Stattdessen sollten die Vorgaben „behutsam“ wieder gelockert werden. Zumindest während der touristischen Hauptsaison sollte die Maskenpflicht weitergeführt werden. „Wir sollten nicht übermütig werden, sondern die Urlaubssaison mit Maskenpflicht im Einzelhandel durchstehen“, sagt auch Haacker.

Verbände wieder unter einem Dach

Die Krise habt auch die Verbände im Land wieder enger zusammengeführt. So seien die Unternehmensverbände Rostock und Schwerin zum 1. Juli wieder in die der Vereinigung der Unternehmensverbände MV eingetreten. Rostock und Schwerin hatten ihre Mitgliedschaften vor einigen Jahren aufgekündigt, weil der Dachverband ihrer Meinung nach die Interessen einiger der regionalen Mitglieder nicht ausreichend vertreten habe. „Wir blicken jetzt nach vorne“, sagt Haacker als Präsident des Rostocker Verbands mit rund 470 Mitgliedern. „Es ist wichtig, dass die Wirtschaft mit einer starken Stimme sprechen kann“, ergänzt Lambusch.

Ulf Mauderer, Geschäftsführer des Unternehmerverbands Rostock-Mittleres Mecklenburg. Quelle: OVE ARSCHOLL

