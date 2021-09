Rostock

Zugegeben es gab einen kurzen Augenblick in dem ich mich fragte: „Wieso tue ich mir das eigentlich freiwillig an?“ Genau gesagt war es der Moment, als mein Wecker mich am vergangenen Sonntagmorgen nach einer kurzen Nacht unsanft aus meinen Träumen riss. Bis weit nach 24 Uhr war ich für eine Reportage noch im Rostocker Stadtgebiet unterwegs. Ausschlafen: Das wäre jetzt schön gewesen.

Stattdessen quäle ich mich um kurz nach sechs aus dem Bett. Spätestens um 7.30 Uhr muss ich schließlich schon munter im Wahllokal in der Nordlicht-Schule im Stadtteil Lichtenhagen stehen. Als Schriftführerin im Wahlvorstand bin ich dort unter anderem für die Überprüfung der Wahlberechtigung anhand des Wählerverzeichnisses verantwortlich.

Motivation: Blick hinter die Kulissen einer Wahl werfen

Was mich motiviert hat, mich freiwillig als Helferin zu melden, ist schwer zu sagen. Es war wohl vor allem die persönliche Neugier. Einmal hinter die Kulissen bei einer Wahl zu blicken, ein Teil des ganzen Geschehens zu sein. Zudem ist es mein erstes Mal – nicht nur als Wahlhelferin, sondern auch als Wählerin. Habe ich doch erst Anfang dieses Jahres mein feierliches Bekenntnis auf das Grundgesetz abgegeben und meine Einbürgerungsurkunde entgegengenommen.

Meine eigentliche Arbeit beginnt am Wahltag selbst. Lediglich an einer Online-Schulung musste ich im Vorfeld teilnehmen. Nach einer kurzen Kennenlernrunde unterziehen sich alle Beteiligten noch einem Corona-Selbsttest. Egal ob durchgeimpft oder nicht. Sicher ist sicher. Ein paar Minuten später ist klar: Alle negativ, sodass das Wahllokal pünktlich um 8 Uhr öffnen kann. Für mich heißt es nun erst einmal zurück nach Hause gehen. Meine eigentliche Schicht beginnt um 13 Uhr. Vorher aber möchte ich selbst noch meine Kreuze setzen.

Schichtwechsel um 13 Uhr. Vorher: selber wählen!

Zurück auf meinem Posten bin ich positiv überrascht, wie viele Menschen bereits die Vormittagsstunden genutzt haben, um ihre Stimmen abzugeben. Weit mehr als 300 Personen sind schon da gewesen. Viele weitere haben zuvor per Briefwahl gewählt. Bis in den späten Nachmittag hinein sitzen wir als Team in der Nordlicht-Schule beisammen, gleichen die Wahlbenachrichtigungen mit dem uns vorliegenden Verzeichnis ab, geben Hilfestellungen und desinfizieren in regelmäßigen Abständen sämtliche Utensilien. Auch der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben, wenn gerade keine Schlange vor der Tür ist.

Nach 18 Uhr geht es dann ans Eingemachte: Knapp eine Stunde dauert es, die Stimmzettel für dies Bundestagswahl zu sortieren, zu zählen und schließlich ordnungsgemäß wieder zu verpacken. Aber: Am Ende stimmt die Anzahl der Scheine mit der im Wählerverzeichnis vermerkten Häkchen überein – Jackpot. Die Erleichterung steht allen Helfern sichtlich ins Gesicht geschrieben. Alle Scheine noch einmal zählen, darauf hätte jetzt wohl keiner Lust.

Was braucht eine Wahlvorsteherin?

Weiter geht es mit der Zählung für die Landtagswahl. So langsam merkt man aber: Die Augen werden schwer, der Rücken schmerz und die Feinmotorik lässt nach. Jetzt ist Durchhalten angesagt. Es ist wohl vor allem der Organisation und Erfahrung unserer Wahlvorsteherin Janina Harms zu verdanken, dass wir die Stimmzettel nicht mehrfach umsortieren und neu auszählen müssen.

Öfter schon hat sie bei vergangenen Wahlen ausgeholfen. Worauf es ankommt und welche Technik sich bewährt hat, weiß sie ganz genau. Und so kommt es, dass um 20.15 Uhr dann auch das letzte Päckchen geschnürt ist. Jetzt nur noch die genauen Zahlen ans Rathaus melden und fertig. Anstrengend war´s. Aber auch schön.

Von Susanne Gidzinski