Rostock

Rostock wird zur roten Hochburg: Die SPD ist der überragende Sieger des Super-Wahltages in der Hansestadt, die CDU hingegen der große Verlierer. Die Sozialdemokraten holen nicht nur – wie schon vor vier Jahren – alle vier Direktmandate der Hansestadt im Schweriner Landtag. Und: Die bisher nahezu unbekannte Sozialdemokratin Katrin Zschau nimmt Peter Stein (CDU) das Direktmandat im Bundestag ab. Zschau holt in der Hansestadt 27,1 Prozent der Erststimmen, Stein (17 Prozent) landet hinter Dietmar Bartsch (Linke, 18,1 Prozent) nur auf Platz drei.

Auch der neue Landtag wird – Stand 23.20 Uhr – ohne Vertreter der Rostocker CDU auskommen müssen. In Schwerin wird Rostock weiterhin wohl von sieben Abgeordneten vertreten werden – von den SPD-Direktwahl-Siegern Rainer Albrecht, Ralf Mucha, Jochen Schulte und Julian Barlen sowie Harald Terpe (Grüne), Christian Albrecht und Eva-Maria Kröger (Linke).

SPD: So sehen die Sieger aus

In „Helgas Kitchen“ feiern die Sozialdemokraten ihren Sieg auf ganzer Linie stilecht bei Currywurst und Pils. Bei der Bundestagswahlen holen sie mit 29,2 Prozent fast so viele Stimmen wie CDU, Linke und AfD zusammen. Bei den Landtagswahlen kommen die Sozialdemokraten bei den Zweitstimmen sogar auf 39,6 Prozent.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neue SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Zschau zieht anfangs noch einmal öfter an der Nervositäts-Zigarette. Bis Samstagabend seien sie, ihr ehrenamtliches Team und etliche Unterstützer noch mit Wahlkampf beschäftigt gewesen. „Der Sonntag stand dann im Zeichen der Familie – ich hab die Kinder mit zum Wählen genommen, danach mit meiner Tochter ihre Sachen für die Klassenfahrt gepackt und gespielt“, erzählt die Rostockerin, die hauptberuflich Geschäftsführerin der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist.

Auch wenn ihr zahlreiche Genossen schon vor 21 Uhr gratulieren – richtig freuen kann sich Katrin Zschau erst, als ihr Vorsprung wirklich uneinholbar ist. Die Familie verfolge den Wahlabend nicht mit in „Helgas Kitchen“, sondern zu Hause. „Da muss ich erst mal anrufen“, sagt die 45-Jährige. Für ihre beiden Kinder sei es kein Problem, dass Mama künftig 22 Wochen pro Jahr in Berlin weilt – Tochter und Sohn würden in Rostock bestens betreut.

Die neue Bundestagsabgeordnete aus Rostock will jetzt gleich die Ärmel hochkrempeln und sich in Berlin für die Themen einsetzen, für die ihr Herz schlägt. „Das ist vor allem die Bildung, aber ich habe mich zusätzlich auch für die Ausschüsse Arbeit und Soziales sowie Wirtschaft beworben“, sagt Zschau. Sie wisse, dass ihr erfolgreiches Abschneiden – gerade bei der ersten Wahl – „mit dem sehr guten Ergebnis der SPD im Land, dem starken Kanzlerkandidaten und auch mit dem guten Programm der Partei zu tun hat“, so die Rostockerin.

Grüne: Zwischen Jubel und Bangen

Um kurz vor 18 Uhr herrschte im Büro der Rostocker Grünen gespannte Erwartung. Das Büfett ist noch abgedeckt – hungrig sind alle erst mal auf die Wahlergebnisse. Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus pflegt derweil die grüne Städtepartnerschaft mit Gästen aus Gelsenkirchen. „Wir sind eigentlich wegen des Fußballspiels Hansa – Schalke nach Rostock gekommen. Sonntag waren wir den ganzen Tag im Zoo, der großartig ist. Und dann wollten wir den Wahlabend natürlich mit unseren grünen Freunden verbringen“, sagt Manfred Beck, früherer Stadtdirektor von Gelsenkirchen.

Endlich wieder im Landtag: Rostocks Grüne jubeln nach der ersten Hochrechnung. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Als die ersten Prognosen der Bundestagswahl eintrudeln, bleibt die Euphorie noch aus. 15 Prozent – da hatten die Grünen mehr erwartet. Jubel allerdings, als die Zahlen der Landtagswahl auf dem Bildschirm erscheinen. Mit sieben Prozent wird es die Partei vermutlich wieder in den Landtag schaffen. „Da kann man den Grünen in MV nur gratulieren – ich bin heilfroh, dass sie es offenbar wieder in den Landtag schaffen“, sagt Martina Lilla-Oblong, die mit Manfred Beck gekommen ist.

Im Laufe des Abends sinken die Werte aber, nähern sich der Fünf-Prozent-Hürde. Gegen 23 Uhr liegen die Grünen noch drüber. Das würde bedeuten, dass Harald Terpe als Spitzenkandidat auf jeden Fall in den Landtag geht – und dort Rostock vertreten wird.

CDU: Hoffen auf ein Wunder

Als sich die ersten Prognosen gegen 19 Uhr langsam verfestigen, verdunkeln sich die Mienen bei den Christdemokraten immer mehr. Rostocks Parteichef Daniel Peters ist kurz vor dem Wahltag krank geworden. Ein Omen für den Abend? Auch der Bundestagsabgeordnete Peter Stein fehlt. Als klar wird, dass „seine“ Partei in Rostock ein Debakel erlebt, ist er daheim in Mönchhagen – und kocht. Lammfilet mit selbst gesammelten Maronen, lässt er per Kurznachricht wissen. An sein Telefon geht er hingegen nicht.

„Dass wir Stimmen verlieren, war ja schon absehbar. Aber so viel? Mit solchen Verlusten habe ich nicht gerechnet“, sagt Vize-Parteichef Heinrich Prophet. Schuld an den Verlusten sei der Bundestrend, Schwesigs enormer Amtsbonus – „und dass alle Seiten kritische Themen im Wahlkampf vermieden haben“, so Prophet. Ob diese Kritik auch dem CDU-Spitzenkandidaten Michael Sack gelte? „Ja, klar.“

Enttäuschung pur: Heinrich Prophet und Chris Günther schauen sich die Hochrechnungen für MV an. Für die Rostocker CDU verheißen sie nichts Gutes. Quelle: Andreas Meyer

Chris Günther – ebenfalls Partei-Vize und Landtagskandidaten im Nordwesten – bewahrt sich zu dieser Zeit noch einen Rest-Optimismus: „Ich hoffe, dass wir einen Kandidaten aus Rostock direkt in den Landtag bekommen. Alle haben einen tollen Wahlkampf gemacht.“ Doch die Hoffnung täuscht. Und dann sieht es lange sogar danach aus, dass Daniel Peters es nicht mal über die Landesliste in den Landtag schaffen wird. Klarheit darüber wird es aber erst am Montagmorgen geben. Wenn die SPD auch die einstigen CDU-Hochburgen auf Rügen direkt holt, könnten der CDU Ausgleichsmandate zustehen – Peters’ Ticket nach Schwerin.

Linke: Zwei drin – und doch nicht zufrieden

„Ganz klar: Wir gehören nicht zu den Gewinnern des Abends“, sagt Eva-Maria Kröger, Rostocks Linken-Chefin. Doch in der Parteizentrale an der „Kröpi“ ist die Stimmung dennoch bestens. „Wir haben gemeinsam den ganzen Tag gekocht“, sagt Kröger. Es gibt „Schnittchen“ und Kuchen, Käse-Hack-Lauch-Suppe, Soljanka. Und als im Fernsehen deutliche Verluste für die AfD gemeldet werden, jubelt die Linken-Anhängerschaft frenetisch.

Eva-Maria Kröger schafft es wieder in den Landtag – da jubeln Rostocks Linke. Quelle: Andreas Meyer

Auch Kröger spricht über den Bundestrend und dass der „Manu-Zug“ in MV alles überrollt habe. Gut aber sei: Mit Christian Albrecht und ihr ziehen wieder zwei Rostocker für die Linke in den Landtag ein. „Für die Hansestadt ist das wichtig“, so Kröger. Mitleid hat sie mit der CDU: Mit Daniel Peters habe sie besser zusammengearbeitet im Schweriner Schloss als mit den Rostocker SPD-Abgeordneten. „Ich hoffe, Daniel schafft es doch noch.“

Von Andreas Meyer und Claudia Labude-Gericke