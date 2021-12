Rostock/Laage

Christine Lambrecht (SPD) wählt nicht den bequemsten Weg der Anreise für ihren Antrittsbesuch bei der Luftwaffe der Bundesrepublik: Die Verteidigungsministerin nimmt die A 400 M – das Transportflugzeug der Bundeswehr, um von Berlin nach Laage zu kommen und bekommt dazu eine Show geliefert, die sie später „beeindruckend“ nennt.

Da sie sonst kaum etwas sagt, jedenfalls nicht zur Presse, müssen zunächst Bilder sprechen. Oder man notiert, was Anwesende mit durchaus gewichtigen Schulterklappen so sagen. Etwa: „Also in Amerika oder Russland werden Generäle Verteidigungsminister. Deutschlands Sicherheit liegt in Mädelshand.“ Aha. „Aber bitte keine Namen.“

Verteidigungsministerin setzt auf Bildgewalt

Zurück zur Anreise. Die IBUK, wie sie hier alle nennen – die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt – kommt also mit schwerem Gerät. Ein Statement? Um CO2-Neutralität jedenfalls geht es der Ministerin vordergründig nicht. Sie setzt auf den ganz großen – bildgewaltigen – ersten Eindruck.

Oberst Joachim Kaschke (l-r), Kommodore, und Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, begrüßen den Airbus A400 M mit Christine Lambrecht (SPD), Bundesverteidigungsministerin, beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff". Der Besuch des Geschwaders ist zugleich der Antrittsbesuch der neuen Ministerin bei der Luftwaffe. Quelle: Bernd Wüstneck

Und der gelingt: Langsam wird der A 400M mit der Ministerin an Bord im Lichte der tief stehenden Sonne am Horizont sichtbar. Er ist nicht allein. Dieser Anblick entlockt selbst Soldaten mit höchsten Dienstgraden den unkonventionellen Ausbruch: „Alter Verwalter!“: Zwei Eurofighter flankieren die bullige Maschine ganz eng und scheinen mit ihr landen zu wollen. Nur wo? Da ist kein Platz. Im letzten Moment drehen sie ab. Der Airbus setzt auf und dreht eine Runde auf dem Flugfeld, wärmt die Wartenden mit einem Luftstrom aus dem Triebwerk und kommt schließlich zum Stehen.

Lambrecht: „Das war so beeindruckend“

Die Luke öffnet sich, die Ministerin setzt einen Fuß auf die Treppe. Doch halt! Wohin mit der knallroten Handtasche? Sie verschwindet wieder im Inneren. Ein winziger Moment, in dem klar wird: Hier hat jemand noch keine Routine. Wie auch – Lambrecht ist erst seit acht Tagen im Amt. Ihr Adjutant löst die Situation. Der Mann in Flecktarn eilt zum Flieger, nimmt die Handtasche an sich, läuft mit ihr zurück. Nun darf die Ministerin aussteigen.

Erst die Handtasche – dann die Ministerin. Der Adjutant sorgt für Ordnung. Quelle: Frank Söllner

Offen und überaus freundlich begrüßt sie den Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhartz und Kommodore „Joe“ Kaschke. Viel hört man nicht, das Triebwerk schluckt fast alles. Nur einmal sagt sie: „Das war so beeindruckend“. Sie meint die Eurofighter neben dem Cockpit und gestikuliert mit den Händen. Dann wird es sehr laut für Frau Lambrecht. Die Wartenden tragen Gehörschutz, nur ihr hat man wohl vergessen, Ohrstöpsel zu geben. Die Eurofighter kommen noch einmal zurück: ein bodennaher Überflug zum Gruß.

16.12.2021, Laage. Erster Truppenbesuch der Bundesministerin der Verteidigung Christine Lambrecht beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage. Foto: Frank Söllner Quelle: Frank Söllner

Ab Februar Alarmrotte in Laage stationiert

Später stellt Oberstleutnant Mitko Müller, Sprecher des Verteidigungsministeriums klar: „Das sind alles Manöver, die zur Ausbildung gehören.“ So habe man etwa das Abfangen eines Flugzeuges demonstriert, denn die Sicherung des Luftraumes sei eine der Hauptaufgaben der Luftwaffe. Und Kommodore Kaschke erklärt: „Wir haben zwei Alarmrotten, eine in Wittmund und eine in Neuburg. Weil in Wittmund die Startbahn saniert wird, kommt die Alarmrotte im Februar zu uns nach Laage.

Die Bundesministerin der Verteidigung lässt sich das Kontrollzentrum des Flugsimulators erklären. Quelle: Frank Söllner

Nun solle es zackig durchs Programm gehen: „Ich bin gespannt, was mich erwartet, aber ich bin jetzt schon geflasht“, sagt Lambrecht. Auf dem Plan stehen die Besichtigung des Flugsimulators, ein Gespräch mit Soldaten, ein abschließendes Statement. Doch es zeigt sich: Hinter den Kulissen ist Christine Lambrecht eine Plaudertasche.

Lambrecht: „Treten sie offen an mich heran.“

Sie sprengt den geplanten Ablauf, weil sie die Gespräche mit der Truppe, bei denen die Presse außen vor bleibt, ausdehnt und nicht abbrechen möchte. „Ich möchte wissen, wo der Schuh drückt“, hatte Lambrecht angekündigt und die Soldaten gebeten: „Treten Sie offen an mich heran. Das brauche ich. Ich fühle mich verantwortlich für Sie.“

Die Ministerin vor der Truppe im Hangar. Quelle: Frank Söllner

Wie kommt es bei den Soldaten an? „Sie hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen“, erzählt Hauptfeldwebel Steffi Albuschat. „Ihr ist es offenbar wichtig, näher an die Truppe ranzurücken. Ich glaube, sie will echte Eindrücke gewinnen.“ Ähnlich sieht es Stabsunteroffizier Yvonne Dickopf: „Sie muss ja wissen, wo es Probleme gibt. Wenn ich Sorgen hätte, würde ich die Gelegenheit hier nutzen.“

„Laage ist ein ganz besonderer Standort“

Ein Soldat, der seinen Namen nicht nennen will, fasst zusammen: „Sie ist mir lieber als irgend so ein Radfahrer als Verteidigungsminister.“ Soll wohl heißen: guter Eindruck.

Lambrecht im Gespräch mit Eurofighter-Piloten. Quelle: Frank Söllner

Und die Ministerin? Eine gewichtige Ankündigung gibt es nicht. „Laage ist ein ganz besonderer und wichtiger Standort“, sagt sie. Und: „Sie leisten wirklich Beeindruckendes.“ Bleibt abzuwarten, ob sie am Freitag in Warnemünde konkreter wird. Dann besucht sie das Korvettengeschwader und begrüßt den Einsatzrückkehrer „Elbe“, der nach fast einem halben Jahr aus dem Einsatz zurückkommt.

