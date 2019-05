Rostock

Bundesweit sind am Donnerstag Zoll-Razzien mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Schwarzarbeit angelaufen. Betroffen in Mecklenburg-Vorpommern war unter anderem auch die Hansestadt Rostock. Um 14 Uhr fuhr eine Kolonne aus mehreren Zoll-Fahrzeugen auf der Großbaustelle an der Toitenwinkler Ilja-Ehrenburg-Straße vor - dort entstehen derzeit drei neue Wohnblöcke. Zahlreiche Beamte kontrollierten alle auf der Baustelle arbeitenden Personen. „Es geht um die präventive Bekämpfung der Schwarzarbeit“, sagte Matthias Klotsch, Sprecher des Hauptzollamtes in Stralsund. Der Schwerpunkt der Kontrollen liege nach seinen Angaben auf Baustellen aller Art. Etwa 70 Beamte seien im Einsatz. „Wir haben den Fokus auf das Bauhaupt- und Baunebengewerbe gelegt“, ergänzte Klotsch. So ließen sich die Beamten auf der Baustelle in Toitenwinkel Arbeitspapiere und Ausweisdokumente zeigen. Gefragt wurden die Bauarbeiter unter anderem nach angefallenen Überstunden, Arbeitszeiten oder der Krankenversicherung. Laut Matthias Klotsch werden erste Ergebnisse erst am Freitagvormittag erwartet.

Stefan Tretropp