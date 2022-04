Rostock

Drei Monate mit Bus und Bahn fahren – fast zum Nulltarif: Das geplante Entlastungspaket des Bundes könnte nach Ansicht von Experten dabei helfen, mehr Einwohner in MV zum Umstieg auf Öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen.

„Das Neun-Euro-Ticket kann eine Chance sein“, sagte Stefan Wiedmer, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Warnow (VVW) am Donnerstag bei „OZ live“. Die Aktion, die zur Entlastung der Bürger von steigenden Energiekosten gedacht ist, könne dazu beitragen, den ÖPNV „in den Mittelpunkt zu stellen“, so Wiedmer.

Landesverkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) wäre statt der Neun-Euro-Lösung sogar ein ebenfalls auf drei Monate befristetes Gratis-Ticket lieber. „Dies wäre schnell und unkompliziert umsetzbar und ein klares Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, den ÖPNV zu nutzen“, sagt der SPD-Politiker, der sich damit einer Empfehlung der Verkehrsministerkonferenz anschließt.

Umfrage: Soll der Nahverkehr in MV kostenlos werden?

Abonnenten sollen Gutschriften bekommen

Mit einem Start des Billig- oder Gratisfahrscheins rechnet VVW-Chef Wiedmer frühestens im Mai oder Juni. Noch gebe es viele technische Details zu klären. Abonnenten sollen auf keinen Fall schlechter gestellt werden, für sie seien etwa Gutschriften für bereits bezahlte Tickets denkbar, so Wiedmer. Laut Bundesfinanzministerium sollen die Maßnahmen aus dem Entlastungspaket, zu dem auch Steuersenkungen bei Benzin und Diesel gehören, „zügig umgesetzt“ werden.

Werbung für den ÖPNV scheint dringend nötig – vor allem auf dem Land. Nach Angaben des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) sind die „Öffentlichen“ in MV weit abgeschlagen. Busse und Bahnen haben einen Marktanteil von gerade einmal fünf bis sieben Prozent. Ausnahme ist Rostock mit 18 Prozent. Vergleichbare Flächenländer wie Sachsen und Sachsen-Anhalt bringen es auf zehn Prozent. Laut Schweriner Verkehrsministerium nutzt jeder Einwohner im Schnitt 80-mal jährlich den ÖPNV, der vom Land mit 15 Millionen Euro bezuschusst wird.

Tarif-Wirrwarr ist eines der größten Probleme

Laut VCD-Landesvorstandsmitglied Wilfried Kramer könnte das Neun-Euro-Ticket eine Chance sein, neue Kunden für den ÖPNV zu gewinnen. „Der Nahverkehr braucht ein besseres Image“, erklärt der promovierte Verkehrsökonom. Busse und Bahnen gelten bei vielen noch immer als unbequem und wenig alltagstauglich. Ein Problem ist etwa das Tarifdickicht. Wenn Kramer von Stralsund zu seinem Wohnort auf Rügen fährt, muss er für Bus und Regionalbahn verschiedene Tickets kaufen.

Einheitstarife seien landesweit längst nicht selbstverständlich, als eine Ausnahme gilt der Großraum Rostock. Es gebe aber Planungen für weitere gemeinsame Tarifgebiete von Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim mit dem Großraum Hamburg sowie der Region um Neustrelitz mit Berlin/Brandenburg.

Schweriner Koalition plant Senioren-Ticket für 365 Euro

In ihrem Koalitionsvertrag kündigt die rot-rote Schweriner Landesregierung ein Seniorenticket an, das wie das bestehende Azubi-Ticket 365 Euro im Jahr kosten soll. Das Tarifwirrwarr soll verschwinden, unter dem Leitspruch: „Mit einem Ticket durch das Land“. Ferner sind ein Ausbau der Rufbusse zur Anbindung jeder noch so kleinen Ortschaft im Zwei-Stunden-Takt an bestehende Bus- und Bahnangebote.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verkehrsminister Meyer drängt auf Sicherheit bei der Finanzierung des Nahverkehrs durch den Bund. Wichtiger als ein Schub für drei Monate durch ein Neun- oder Null-Euro-Ticket seien klare Zusagen bei den Regionalisierungsmitteln und pandemiebedingten ÖPNV-Rettungsschirm für 2022, erklärt Meyer.

Von Gerald Kleine Wördemann und Luisa Schröder