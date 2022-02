Rostock

Nachdem er am Samstag einen Busfahrer der Nachtbuslinie „Fledermaus“ bedroht hatte, hat sich der 43-jährige Tatverdächtige der Polizei gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 05.30 Uhr am Samstag stieg der Mann an der Haltestelle „Am Kabutzenhof“ ohne gültigen Fahrschein in den Bus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem 61-jährigen Busfahrer hielt er einen Gegenstand, der einer Schusswaffe ähnelte, in Richtung des Fahrers. Nach dieser Bedrohung verließ der Täter plötzlich den Bus und flüchtete.

Am Montagabend meldete sich der Tatverdächtige bei der Kriminalpolizei Rostock und erstattete Anzeige gegen sich selbst. Laut Polizei gab der 43-Jährige an, dass er zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

