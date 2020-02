Buslinie Grevesmühlen-Lübeck im Check: Wie gut ist die Alternative zum Auto?

Grevesmühlen

Nick Bockholdt (49) mag seine Arbeit. „Es ist abwechslungsreich“, erklärt der Busfahrer von Nahbus, der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg. Wer setzt sich eigentlich im autodominierten Mecklenburg freiwillig in den Bus, um eine längere Strecke zurückzulegen? Was spricht dagegen, was dafür? Das wollten wir herausfinden und sind mitgefahren: Linie 335 von Grevesmühlen nach Lübeck und zurück.

Noch ist es stockdunkel, als sich Bockholdt im Busdepot Grevesmühlen ans Steuer setzt. Blaue Krawatte über weißem Hemd, die Ärmel sommerlich kurz, Winter hin oder her. „Wird schon noch warm“, sagt der Fahrer und startet den Diesel. An der ersten Haltestelle gleich eine kleine Enttäuschung. Normalerweise wartet hier jeden Morgen um halb sechs dieselbe Frau. Heute ist sie nicht da.

Knapp 50 Kilometer für 5,20 Euro

Bockholts erster Passagier dieses Tages steht dafür an der nächsten Haltestelle. Die Frau sagt „einmal Lübeck, bitte“, und legt 5,10 Euro auf das Tellerchen. Das reicht aber nicht, die Preise wurden erhöht. „Seit Februar sind es 5,20 Euro“, erklärt Nick Bockholdt. Trotzdem nicht gerade teuer für die fast 50 Kilometer lange Strecke.

Die Frau heißt Petra Maaß, ist 53 Jahre alt, Zollbeamtin von Beruf und fährt meistens mit Kollegen im Auto mit. Aus Krankheitsgründen fällt die Fahrgemeinschaft heute allerdings aus. Selber fahren möchte sie nicht. „Viel zu stressig“, sagt die Mecklenburgerin und lehnt sich entspannt zurück. Draußen rauscht dunkel die Landschaft vorbei.

Petra Maaß pendelt mit dem Bus von Grevesmühlen zur Arbeit nach Lübeck Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Tempo 65 auf der Landstraße

Bockholdt zockelt mit 65 Sachen auf der leeren Landstraße zwischen Dassow und Selmsdorf hinter einem Lkw her. Und lächelt entspannt. Warum sollte ich überholen, sagt er, wenn der Vorsprung nur bis nur nächsten Haltestelle reicht? Woher nimmt er bloß diese Gelassenheit? „Das musst du in dir drin haben“, meint er. Nicht jeder Busfahrer sei so.

Mittlerweile sitzen 14 Fahrgäste im Bus, acht Männer und sechs Frauen, verteilt auf den orangefarbenen Sitzen. Petra Maaß guckt auf die Uhr. Gerade einmal zwei Minuten bleiben ihr in Lübeck zum Umsteigen. Mal reicht es, manchmal nicht – dann muss sie eine halbe Stunde auf den nächsten Anschlussbus warten. „Früher war die Abfahrt in Grevesmühlen einigen Minuten früher. Ich verstehe nicht, warum das geändert wurde“, sagt sie. Die Fahrpläne könnten besser aufeinander abgestimmt sein. Heute hat sie Glück: Um 6.45 Uhr steigt sie nach 69 Minuten Fahrzeit in Lübeck am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus dem blauen Bus und wechselt in einen rot-weißen der Lübecker Verkehrsbetriebe.

Streik traf Pendler hart

Andrea Liedke (56) ist seit Jahren treuer Fahrgast. Sie würde dennoch manches ändern, wenn sie könnte. „Der Bus könnte öfter fahren“, sagt sie. Einmal die Stunde in den Stoßzeiten abends und morgens, dazwischen nur alle zwei Stunden, das sei nicht genug. Sie arbeitet in Lübeck als Reinigungskraft. Die Busfahrerstreiks der vergangenen Wochen trafen sie hart. Andrea Liedke hat kein Auto, an drei Tagen kam sie überhaupt nicht zur Arbeit. Zum Glück zeigte ihr Chef Verständnis. Ihr eigenes ist nicht mehr so groß. Sie hofft, von den nächsten Streiks verschont zu bleiben.

Raue Sitten? Ach, was

Lübeck scheint noch zu schlafen, als Bockholdt den ein Jahr alten Setra-Bus durch die dunklen, engen und noch ziemlich leeren Innenstadtstraßen lenkt. Wie aus dem Nichts fliegt plötzlich von links ein Radfahrer herbei und schneidet ihm den Weg ab. Die Pulsfrequenz des gelassenen Mecklenburgers verändert das kein bisschen, sogar das Lächeln bleibt. Sind die Sitten auf der Straße rauer geworden, wie viele Verkehrsexperten sagen? „Nö, eigentlich war das schon immer so“, erklärt der Personentransport-Profi aus Grevesmühlen.

20 Minuten Wartezeit am Lübecker ZOB, dann geht es wieder zurück. Bockholdt hat zwischendurch die Papierrolle für die Fahrscheine gewechselt. Wäre ja nicht so toll, wenn er das mitten auf der Strecke machen müsste und sich seine Fahrgäste um ihre Anschlüsse sorgen.

Busfahrer Nick Bockholdt steuert den Bus durch das noch dunkle Lübeck. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Dösen statt rasen

Auf der Rückfahrt steigen Lübecker ein, die nach Mecklenburg zur Arbeit wollen. „Ich habe diesen Bus zufällig entdeckt, als mein Auto mal bei der Inspektion war“, sagt Lars (40). Der Projektingenieur aus Lübeck arbeitet in Dassow. Seit der Zufallsentdeckung fährt er nicht mehr selbst, sondern lässt sich von Nahbus zur Arbeit bringen. „Das ist wie länger im Bett bleiben“, sagt er. Morgens noch ein bisschen dösen und entspannen, statt sich selbst auf den Verkehr konzentrieren zu müssen. Die zehn Minuten, die er unter dem Strich länger braucht, seien das auf jeden Fall wert. Und er schont die Umwelt. „Mein CO2-Abdruck wird dadurch kleiner“, sagt Lars.

Palästinenser in Selmsdorf

Zwei Reihen vor ihm sitzt noch ein Ingenieur, die beiden kennen sich höchstens vom Sehen aus dem Frühbus. Ghaleb (28), gebürtiger Palästinenser, möchte auch nur seinen Vornamen nennen und wie die meisten anderen Fahrgäste nicht fotografiert werden. Vor sechs Monaten schloss er im sächsischen Ilmenau sein Maschinenbaustudium ab, zog anschließend nach Lübeck und arbeitet in Selmsdorf.

Seine Begeisterung für den Bus hält sich in Grenzen. „Zu unflexibel“, sagt er. Das ständige Warten gehe ihm auf die Nerven, er will sich bald ein Auto kaufen. Falls Ghaleb es sich doch noch anders überlegen sollte – Bockholdt und seine Kollegen stehen bereit, jeden Morgen um 7.05 Uhr am ZOB in Lübeck.

