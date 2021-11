Rostock

Solarenergie ist die Zukunft. Da ist sich der Rostocker Unternehmer Jonas Holtz sicher. Mit seiner Jes AG will er sich auf dem Markt etablieren, im Idealfall Marktführer werden. Dass das Geschäft funktionieren kann, glaubt offenbar auch die niederländische Großfamilie Brenninkmeijer, der die Textilkette C&A gehört. Sie hat einen zweistelligen Millionen-Betrag über ihren Skopos Impact Fund in die Jes Group von Jonas Holtz investiert.

„Die Solarenergie ist ein boomender Markt, der durch den Kampf gegen den Klimawandel, steigende Strompreise und die Elektromobilität noch an Bedeutung gewinnen wird“, so Andreas Ernst, Managing Director von Skopos. Dass die niederländische Großfamilie mit deutschen Wurzeln ausgerechnet in Holtz’ Unternehmen Geld steckt, kommt überraschend.

Gerüchte um Immobilienkauf in Heiligendamm

„Wir unterstützen Unternehmer, die eine Vision haben und an die wir glauben“, heißt es von Skopos-Sprecher Ernst. Die C&A-Familie gilt als verschwiegen und öffentlichkeitsscheu, aber auch als schwerreich. Geschätzte 20 Milliarden Euro soll das Imperium schwer sein, neben Textilien auch mit Immobilien handeln.

Gerüchten zufolge sollen die Brenninkmeijers sich auch nach Häusern in Heiligendamm bei Rostock umgesehen haben. Davon habe er – auch in internen Kreisen – noch nichts gehört, sagte dazu Birger Birkholz, Sprecher der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm. Allerdings sei es nicht unüblich, dass Investoren Immobilien in exklusiver Lage, die eher abgeschieden liegen, ins Auge fassen.

„Es ist ein Privileg und eine Anerkennung für unsere gute Arbeit und für das solide Wachstum unseres Unternehmens, dass eine so prominente Familie und erfolgreicher Investor in unsere Vision investiert“, so Holtz. Mit dem Geld will die Jes Group „den Ausbau von erneuerbaren Energien bei privaten Haushalten noch schneller vorantreiben“ und „neue innovative Lösungen für den Kampf gegen den Klimawandel verwirklichen“, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Privatkunden rücken in den Fokus der Jes AG

Bisher habe das vor allem große Lagerhallen von Firmen mit Solaranlagen ausgestattet. Jetzt rücken auch Privatpersonen in den Fokus – und die sollen dabei sogar noch profitieren. Holtz will 2500 Anlagen mit seiner Jes AG, die er seit Jahresbeginn mit mehreren seiner Unternehmen unter dem Dach der Jes Group gebündelt hat, 2022 deutschlandweit auf den Dächern seiner Kunden errichten. Die müssten ihre Solarzellen nicht für teures Geld auf einen Schlag anschaffen, sondern in Raten zahlen.

Eine monatliche Pacht in Höhe von 60 bis 70 Euro – je nach Größe der Anlage – sollen die Kunden in seinem Geschäftsmodell „Jes Solar Flat“ zahlen, 20 Jahre lang. Danach könnten sie die Solarzellen für „symbolische 1000 Euro“ übernehmen. Insgesamt läge eine solche Anschaffung also bei rund 15 000 bis 17 000 Euro. Doch schon ab dem Moment der Inbetriebnahme könnten die Kunden den erzeugten Strom nutzen und so sparen, so Holtz. Gut 1000 Anlagen dieser Art seien bereits installiert.

Ende Oktober hatte der Unternehmer mit Wurzeln in Barth seinen neuen Firmensitz in Roggentin bei Rostock bezogen. Unter dem Dach der Jes Group arbeiten laut seinen Angaben rund 200 fest angestellte Mitarbeiter. Der Jahresumsatz sei in den vergangenen fünf Jahren von fünf auf 80 Millionen Euro gestiegen. Außerdem betreibt Holtz JOHO Broiler Bars in Prerow und Zingst sowie demnächst in Rostock und handelt selbst mit Immobilien.

