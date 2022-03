Güstrow

Die CDU in MV leckt ihre Wunden. Auf dem Parteitag am Sonnabend in Güstrow gab es Selbstkritik für die historische Schlappe bei Landtags- und Bundestagswahlen im Herbst. Ein neues Führungsteam soll es künftig richten. An der Spitze: Franz-Robert Liskow (34) aus Demmin.

13,3 Prozent. Das Wahldebakel wirkt nach. „Das kann nicht unser Anspruch sein“, sagt Liskow. Er wolle die CDU über Oppositionsarbeit wieder voranbringen. Hart in der Sache, aber nicht unfair. „Kraftmeierei ist nicht meine Sache.“ Und doch attackiert er vor allem die SPD: für einen „Schlendrian“ beim Geld, eine Russland-Politik, die dem Ruf des Landes schade. Liskow erhält 121 von 143 Stimmen, 84,6 Prozent.

Die Attacke übernimmt der scheidende CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg. Tief sitzt, dass die SPD von Manuela Schwesig 2021 mit den Linken in die Regierung ging. „Stillos“ sei dies erfolgt, so Rehberg. Die SPD habe zwar mit der CDU verhandelt, aber von Beginn an Rot-Rot im Sinn gehabt. Rehberg warnt vor einem „Genossen-Ländle“, einer „Alleinherrschaft der SPD“. Das Thema Russland-Politik mit dubioser Klimaschutz-Stiftung müsse schonungslos aufgearbeitet werden, auch mit Untersuchung im Landtag. Rehberg nennt Schwesig und ihren Vorgänger Erwin Sellering „Wendehälsin und Wendehals“.

Marc Reinhardt aus Neukalen poltert gegen Patrick Dahlemann (SPD), den Chef der Staatskanzlei. Er habe jetzt Verfassungsklage eingereicht, weil die CDU-Fraktion auf Anfragen keine Antworten erhalte. Reinhardt: „Wir können Florett fechten, ich kann aber auch das Beil rausholen.“ Gejohle im Saal.

Erinnerung an bessere Zeiten

„Neustart“ ist ein Wort, das oft fällt beim CDU-Parteitag. Dazu kommt Pathos. Die CDU verabschiedet Rehberg und Geschäftsführer Klaus-Dieter Götz nach 30 Jahren politischer Arbeit mit großen Gesten. Laudator Matthias Crone über Rehberg: „Da war ja richtig Wumms drin. Wo gibt es sowas heute?“ Filme, Blümchen, Präsente, Umarmungen. Rehberg wärmt Erinnerungen an Angela Merkel auf: „Dieses Land wird schon bald merken, dass die Bundeskanzlern nicht mehr aus MV kommt.“ So bringe die Ampel-Koalition in Berlin die Seekanalvertiefung in Rostock in Gefahr.

Kapitel Aufarbeitung: Der Rückzug von Vincent Kokert als Landeschef 2020 habe der Partei großen Schaden gebracht. Später habe Michael Sack oft allein agieren müssen, bilanziert Rehberg. Es brauche mehr Miteinander. „Wir müssen vom Mundwerk über das politische Handwerk wieder zum Streetworker werden.“ Das ging an alle.

Von einer „Zeitenwende für die CDU“ spricht Bundestagsmitglied Philipp Amthor. Die Partei habe auch durch eigene Fehler die Wahlen verloren. „Da schließe ich mich ein.“ Amthor war 2021 wegen einer Lobby-Affäre für das US-Unternehmen Augustus Intelligence in die Kritik geraten. Schnell wechselt er in Güstrow zur Attacke. Die Ampel-Koalition sei bereits gescheitert, die CDU werde dies schonungslos offenlegen.

Neuer CDU-Generalsekretär ist Daniel Peters (41) aus Rostock, laut Liskow ein „Mann klarer Worte“. Peters erhält 95 Prozent der Stimmen. Drei Stellvertreter wird Liskow haben: Katy Hoffmeister aus Bad Doberan, Ann Christin von Allwörden (Stralsund) und Marc Reinhardt. Sündenbock wird Dietrich Monstadt, der Schatzmeister seit 2011. Er bekommt keine Mehrheit. Nachfolger: Sebastian Ehlers, Schwerin.

Nicht jeder im Saal ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Wo ist der Neustart?“, fragt Manfred Kunau aus Rostock mit Blick auf das Spitzenpersonal. Einige seien bereits vorher in Verantwortung gewesen, andere blass.

Eine Partei in Geldnot

Finanziell steht es schlecht um die MV-CDU. Bilanz: weniger Spenden, sinkende Zuweisungen durch schlechtere Wahlergebnisse, Rückgang bei Beiträgen durch Mitgliederschwund (unter 4800). Der Parteitag beschließt höhere Mitgliedsbeiträge und Zahlungen von Mandatsträgern.

Die Zeit vergeht. Der Leitantrag „Besser werden, aus Fehlern lernen“ steht spät an. Remo Röwert, Kreis Rostock, moniert: Die CDU sei zu lange „von oben herunterregiert“ worden. Es mangele an Basisdemokratie. Da sind viele Stühle bereits leer.

Von Frank Pubantz