Rostock

Die Hanse Sail gilt nicht umsonst als größtes Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern: Neun Bühnen sind in diesem Jahr über das gesamte Veranstaltungsgelände der Sail verteilt. Zu unterschiedlichsten Beats und Rhythmen können die Besucher feiern, tanzen oder einfach nur lauschen.

Zwei erstklassige Newcomer treten am Eröffnungsabend der Hanse Sail auf der Bühne zentraler Stadthafen auf: Ab 19.30 Uhr wird erst der Singer-Songwriter Mads Langer und anschließend Christopher – bekannt durch seine Single „Irony“ – auftreten. Für gute Stimmung sorgen ebenfalls die Ost-Rock-Band CITY und Party-Tower-DJ Stephan Mangelsdorff.

Auf der Bühne Haedgehalbinsel treten, neben internationalen Acts aus Portugal und Lettland, The Milli Vanilli Experience am Freitag ab 19 Uhr auf.

Die Bühne ROSTOCKER am M.A.U. Club ist der Ort für alle Rock- und Metalfans: Million Fellas, Les Bummms Boys oder Bloodhype spielen hier ihre Songs.

Ein buntes Programm aus Musik, Show und Märchen wird den Besuchern an der Bühne „Leben in der Hansezeit“ an den Silos geboten. Die Shows aus Mittelalterband, Akrobatik und Märchen werden jeden Abend, bis auf Sonntag, von einer Feuershow beendet.

Die GOLIATH Show-Bühne am Holzkran im Stadthafen bietet einen bunten Unterhaltungsmix. Hier können Gäste Musik der letzten dreißig Jahre hören.

Für familiäre Biergarten-Atmosphäre sorgt die Bühne „Alter Fritz“ am Museumshafen. Neben Irish Folk, Rock und Country findet hier am Donnerstag um 18 Uhr die Siegerehrung der Haikutter-Regatta statt.

Den Salsa-Klängen des Musiktrios SAOCO aus Kuba können die Sail-Gäste an der Bühne Fair Trade – Bereich an den Hafenterrassen lauschen. Am Freitag ab 14.30 Uhr trifft man dort die Seawolves zur Autogrammstunde an.

Wer um diese Uhrzeit schon verplant ist, kann die Sportler auch ab 16 Uhr am Antenne MV Showtruck sehen. Am Abend treten hier Modern Talking Reloaded und Victoria, das Helene-Fischer-Double, auf.

Die perfekte Location, um die Segelschiffe zu sehen, ist die Bühne am Leuchtturm Warnemünde. Shantychor und Sailor’s Party am Abend runden das Erlebnis ab.

Kreuzfahrt gewinnen

Von lh