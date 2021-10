Für die Schülerinnen und Schüler der CJD-Christophorusschule in Rostock ging es am Donnerstag nicht ins Klassenzimmer, sondern in die Natur. Statt Unterricht zu machen, durften sie insgesamt 3000 Bäume auf einer Fläche in Kritzmow (Landkreis Rostock) pflanzen. Das war der Grund für die Aktion.