CJD-Schüler radeln 3600 Kilometer quer durch Deutschland

Seit 58 Tagen sind die Abiturienten Maxim Borcherding, Julian Doß und Niclas Semmerow nun schon auf ihren Fahrrädern unterwegs. 10 000 Höhenmeter stecken ihnen in den Beinen. Unwetter, Reifenpannen, Hitzewellen, Erschöpfung – die Jungs hielten stand. Bei strömendem Regen radelten sie gestern die letzte Etappe. Ab Wismar wurden sie von ihren Vätern auf dem Endspurt Richtung Heimatstadt begleitet. Am 29. Juni, nur wenige Tage nach ihrem Abitur, machten sich die drei CJD-Schüler auf den Weg, Deutschland zu bereisen. Jetzt sind sie zurückgekehrt und wurden in ihrer Schule feierlich empfangen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagt, diese Erfahrung präge sie für ihr Leben. Schüler, Eltern und Lehrer sind stolz: „Ihr Mut ist bewundernswert“.

Aktion für politische Bildung

Die Idee hatten Maxim, Julian und Niclas eigentlich schon in der neunten Klasse. Auf der CJD-Jugendkonferenz im November 2019 wurden die Pläne schließlich konkret. Die Schüler erarbeiteten Zukunftskonzepte und ein Jugendmanifest unter dem Motto „Eine Welt für alle“. Auf ihrer 47-Etappen-Tour besuchten sie mehr als 20 CJD-Einrichtungen, um mit Kindern und Jugendlichen über die wirtschaftliche, politische und ökologische Zukunft des Landes zu sprechen. In der Schule werden die Rückkehrer von den Kindern gefragt, was das Motto überhaupt bedeute. „Jeder hat in dieser Welt einen Platz. Gemeinschaft heißt Teilhabe, egal woher man kommt“, heißt die Antwort der Radfahrer.

Von Rostock bis Berchtesgaden

Durch alle Bundesländer radelten die Hobbysportler, knapp 120 Kilogramm Gepäck mussten mit. Sie schliefen in Zelten auf Campingplätzen, in Kitas auf Sportmatratzen und Internaten. „Besonders schön war die Übernachtung in einer Kaffeerösterei“, berichtet Niclas. Nur zwei Mal mussten die Jungs auf die Bahn umsteigen – einmal als Maxim die Fahrradkette riss, ein anderes Mal gerieten die Radsportler vor Hannover in ein heftiges Unwetter. Überhaupt hatten die Jungs mit Pannen und dem Wetter zu kämpfen. „Das mache eine Radtour erst aus“, weiß OB Madsen, der selbst Radsportler ist. Fünf Stunden und im Durchschnitt 80 Kilometer fuhr das Dreiergespann täglich. Südlichstes Ziel war Berchtesgaden an der österreichischen Grenze. „Hier war die Landschaft wieder eine ganz andere, die Steigung intensiv, das Klima wechselnd“, so die Jungs.

„Keiner darf verloren gehen“

Der Spruch auf ihrer Fahrradmontur ist eindeutig: Keiner darf verloren gehen. Dass sich Maxim, Julian und Niclas Teamgeist auf die Fahnen geschrieben habe, ist unverkennbar. Und so ist dieses Projekt auch eine Probe für die Freundschaft, weiß Madsen. Ja, es war nicht immer leicht, berichten die Freunde. Und kommen trotzdem als solche zurück. „Ein eigenes Projekt so mutig und ausdauernd anzupacken ist prägend für das ganze Leben. Das ist Unternehmergeist, Probleme lösen, große Dinge angehen“, weiß Madsen und fügt hinzu: „Menschen entwickeln sich nicht am Schreibtisch, das Leben findet draußen statt.“ Solche Jungs wünsche er sich für Rostocks Zukunft.

Für Maxim, Julian und Niclas ist das Rückkehren aber nicht von Dauer. Die Abiturienten haben schon neue Pläne. Zum Medizin- und Lehramtstudium wollen sie Rostock verlassen. „Solange sie wiederkommen, ist das okay“, sagt Madsen, der selber noch im Auslandsjahr stecke, mit einem Schmunzeln. Das können sich die 18-Jährigen auch vorstellen, aber erst einmal rufe die Welt.

Von Lea-Marie Kenzler