Rostock

Eine bunte Menschenmenge entsendet am kommenden Wochenende von Rostock aus eine wichtige Botschaft in die Welt: Liebe ist vielfältig. Der Christopher Street Day (CSD) setzt am 17. Juli ein Zeichen für die gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen und Transgendern, Inter-, A- und Bisexuellen. Die bunte Parade lockt Teilnehmende aus ganz Mecklenburg-Vorpommern an und ist auch für Zuschauende ein Erlebnis.

Im vergangenen Jahr musste der CSD in Rostock coronabedingt in einer abgespeckten Version stattfinden: Statt mit großem Umzug durch die City wurde in kleinerem Rahmen im Stadthafen gefeiert. Diese Jahr wird der CSD ähnlich groß und bunt wie in den Vorjahren. Was Teilnehmende wissen müssen, hat Andy Szábo, Vorsitzender des CSD-Vereins Rostock, der OZ erzählt.

Was ist das Motto des CSD 2021?

Das diesjährige Motto nimmt direkt Bezug auf die Bundestagswahlen und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September. Es lautet: Meine Stimme ist queer! Unsere Stimme gegen Diskriminierung!

Wie viele Teilnehmende werden in diesem Jahr erwartet?

Der CSD-Verein rechnet mit 2500 bis 3500 Teilnehmenden.

Wann geht’s los?

Der CSD beginnt um 13 Uhr auf dem Neuen Markt mit einer politischen Auftaktveranstaltung. Auf der Bühne werden sich Landtagsabgeordnete kritischen Fragen der Queer-Gemeinschaft stellen. Für die Parteien sind Andreas Tesche (Grüne), Jochen Schulte (SPD), Peter Stein (CDU), René Domke (FDP) und Eva-Maria Kröger (Linke) dabei. Außerdem wird MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet. Die Politik wird ins Kreuzverhör genommen. „Lauwarme Worte reichen uns nicht. Wir wollen wissen, warum einige unserer Forderungen bislang immer noch nicht umgesetzt wurden“, verdeutlicht Andy Szábo.

Gegen 14 Uhr setzt sich dann der Umzug durch Rostock in Bewegung.

Werden wieder Festwagen mitfahren?

Jein. Ein Festwagen wird die Parade anführen. Daneben werden mehrere Autos den Umzug begleiten und die feiernden als Lautis mit Partymusik beschallen.

Wo führt der Umzug entlang?

Der Demonstrationszug startet am Neuen Markt und führt dann über die Lange Straße zum Schröderplatz, zum Saarplatz, zum Ulmenmarkt bis zum Margaretenplatz. Hier ist eine Zwischenkundgebung geplant. Über die Doberaner Straße geht’s weiter zum Doberaner Platz und dann über den Schröderplatz und Kanonsberg in den Stadthafen. Auf der Haedgehalbinsel findet gegen 16 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Kröperliner Straße, sonst immer Teil der Demo-Strecke, wird bewusst ausgelassen. Die Bummelmeile ließe nicht genug Platz, um coronagemäß auf Abstand zu gehen.

Was bedeutet das für Autofahrer und -fahrerinnen?

Komplette Straßensperren soll es nicht geben. Die einzelnen Strecken werden jeweils so lange gesperrt, bis die Parade durch ist, sagt Szábo. Das Ausbremsen hat seinen Sinn. „Wir wollen schließlich auf Missstände aufmerksam machen und das klappt gut, wenn man den Verkehr lahmlegt.“

Gilt eine Test- oder Maskenpflicht?

Beim Umzug und der Abschlusskundgebung wird das Tragen eines Mundschutzes empfohlen, ist aber keine Pflicht. Zudem bitten die Organisierenden, Mindestabstände einzuhalten. Beim Fest im Stadthafen gelten außerdem Zugangsbeschränkungen: Einlass ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen. Im Stadthafen wird ein Testcontainer aufgestellt, das Organisationsteam bittet zudem darum, weitere Testmöglichkeiten in Rostock zu nutzen. Maximal 3500 Besucher und Besucherinnen sind auf der Headgehalbinsel erlaubt. Am Eingang zum Gelände werden sie registriert.

Was genau ist im Stadthafen geplant?

Gegen 16 Uhr wird hier die Abschlusskundgebung stattfinden. Der Eintritt dazu ist kostenlos. Anschließend wird es ein Hafenfest geben. Infostände sind aufgebaut. Es wird Musik verschiedenster Künstler und Künstlerinnen wie DJ @xel, Anna STMR und Carsten Opiz geben. Auch das Publikum darf ans Mikro – beim Karaoke-Singen.

Wird es auch wieder ein Online-Programm geben?

Ja, der CSD findet wie schon 2020 in hybrider Form statt. Das Moderationsteam führt alle, die nicht live in Rostock dabei sein können oder möchten, durch die Demonstration, Auftritte und Abschlusskundgebung. Der CSD wird per Livestream auf www.csd-rostock.de übertragen.

Von Antje Bernstein