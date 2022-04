Graal-Müritz

Wenn die meisten Menschen noch schlafen, dann steht Torsten Witt bereits mit Mixer und Rührschüssel in der Küche und bereitet den Teig für seine Torten und Riesen-Windbeutel zu. 3 Uhr morgens beginnt sein Arbeitstag. In den frühen Morgenstunden backt er täglich um die 20 Kuchen und 50 Windbeutel mit Fruchtfüllung. An Feiertagen sind es gar doppelt so viele. Heute öffnet das Caféstübchen Witt in Graal-Müritz wieder seine Türen.

Fachkräftemangel führt zum Umdenken

Von Winterschlaf in den vergangenen Monaten kann allerdings nicht die Rede sein. Es wurde umgebaut, renoviert und saniert. Denn mit dem Start in die neue Saison startet auch ein neues Konzept für die benachbarte Pension und das Café selbst. „Der wichtigste Grund ist Fachkräftemangel“, sagt Katja Witt. Motiviertes Personal zu finden, sei nahezu unmöglich. Und die Frau des Inhabers Torsten Witt kann es nachvollziehen. „Familienunfreundliche Arbeitszeiten, den Sommer durcharbeiten, Corona und auch die Gäste ändern sich“, sagt die 43-Jährige.

So habe Sie schon selbst erlebt, wie sehr persönliche Bewertungen im Internet das Personal verletzen. „Das bricht auch Kellner“, sagt Torsten Witt. Der 46-Jährige stand in den vergangenen Jahren während der Saison sieben Tage die Woche im Café, das seine Mutter zur Wende eröffnet hat. Nachts wurde gebacken, morgens das Frühstücksbüfett für die Gäste vorbereitet, danach das Mittagessen gekocht, nachmittags Kaffee und Kuchen ausgegeben und abends wieder gekocht. Doch damit ist jetzt Schluss. „Ich habe gesagt: Entweder ändert sich was oder ich schmeiße hin“, sagt Torsten Witt.

Sonntag wird jetzt zum Tag der Familie

Katja Witt (43) vor dem Caféstübchen Witt in Graal-Müritz. Für die neue Saison ist ein neues Konzept geplant. Quelle: Stefanie Adomeit

Die Witts haben sich für Veränderungen entschieden. So bleibt jetzt nicht nur montags, sondern auch am Sonntag das Caféstübchen zu. „Sonntag wird jetzt Familientag“, sagt Katja Witt. Die 13-jährige Tochter und der siebenjährige Sohn hätten in den vergangenen Jahren schon genug verzichten müssen. Nun soll es gemeinsame Zeit geben.

Neu ist auch, dass es künftig kein Abendessen mehr geben wird. Zukünftig hat das Café nur noch von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Pensionsgäste gibt es dann abends auch nichts mehr. „Bei den Buchungen habe ich die Gäste darauf hingewiesen und mit einer Stornierung von etwa 30 Prozent gerechnet“, sagt Katja Witt. Stattdessen habe niemand abgesagt, freut sich die zweifache Mutter.

Künftig Selbstbedienung am Tresen

Aufgrund des Personalmangels werden die Gäste zukünftig nicht mehr bedient. Dann heißt es Kaffee und Kuchen aufs eigene Tablett. „Der Service schrumpft, aber die Qualität bleibt gleich“, verspricht Katja Witt. Dafür wurde auch neues Geschirr gekauft und drei Servierwagen. Die studierte Medienwissenschaftlerin verspricht aber weiterhin, behilflich zu sein, zum Beispiel bei Senioren.

Auf die Idee der Selbstbedienung kam das Paar während des Lockdowns. Statt Bedienung gab es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen außer Haus. „Das war toll und wurde super angenommen. Wir hatten da viel mehr Kontakt zu den Gästen“, sagt Katja Witt. Selbst zu Weihnachten gab es die Ente im eigenen Bräter. Und auch Kuchen wurde viel und gern gekauft. Draußen auf der Wiese werden zu Saisonstart zehn Tische aufgestellt. „Wir fangen langsam an und können dann auch noch erhöhen. Tische haben wir genug“, sagt Torsten Witt und lacht.

In den Wintermonaten Themenbüfett-Abende mit Reservierung

Ehepaar Witt im Strandkorb vor der Pension. Neues Familienmitglied ist der Hund. Quelle: Stefanie Adomeit

Für die Wintermonate kann sich der gelernte Koch zukünftig Büfett-Abende zu verschiedenen Themen vorstellen, wie Grünkohl, Fisch oder Mecklenburger Küche. Dafür wurde gerade der neue Büfettbereich fertiggestellt. Zweieinhalb Monate wurde gebaut und Kabel verlegt. Trotz des neuen Konzepts wird es weiterhin Familienfeiern geben. „Und zu Ostern haben wir natürlich auch am Sonntag geöffnet“, sagt Katja Witt.

Für die Gäste der Pension bietet Torsten Witt zukünftig selbst geräucherten Schinken und Lachs sowie selbst hergestellte Marmeladen und Salate zum Frühstück an. „Ich habe bei Pistol Schweinefilet gekauft und im Winter kalt geräuchert. Ich bin schon gespannt, wie es bei den Gästen ankommt“, sagt der Graal-Müritzer.

Aber nicht nur im Caféstübchen wurde umgebaut. Auch die Zimmer in der Pension wurden renoviert. Die Wände haben einen weißen Anstrich bekommen und es wurde neue Auslegware passend zu den Möbeln verlegt. Fünf Bäder haben neue Duschen und Toiletten bekommen. „Jetzt sind alle Bäder saniert“, sagt Torsten Witt. Dem Neustart in die Saison steht somit nichts mehr im Wege.

Von Stefanie Adomeit