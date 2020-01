Wer am Wochenende in Rostock nicht nur ausgiebig frühstücken will, sondern auch gerne etwas länger mit Freunden und Familie beim warmen Speisen zusammensitzt, kann am Samstag und Sonntag die zahlreichen Angebote zum Brunchen nutzen. Wir geben einen Überblick über die besten Cafés und Restaurants.