Gelb, blau, grün oder orange sind die Bungalows an der Roggentiner Straße Am Campus. Um die Häuser herum sind Blumen oder Sträucher gepflanzt. Auf einigen Terrassen stehen Tische und Bänke, Blumenkübel oder leuchten Lichterketten. Etwas weiter rollen noch die Bagger und Bauarbeiter stehen an der Rüttelplatte.

Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie in einer ganz normalen Neubausiedlung. Erst wer genauer hinschaut, bemerkt, dass die Menschen, die hier aus den Häusern kommen oder reingehen, älter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung.

Hohe Nachfrage

Eine von ihnen ist Anngret Hosak. Die 71-Jährige wohnt seit Kurzem mit ihrem Mann (76) in einem der altersgerechten Bungalows, die vom Verein „Auf der Tenne“ an ältere Menschen vermietet werden. Ihr Haus in Kösterbeck hat das Ehepaar verkauft. „Wir haben uns hier schon gut eingelebt“, sagt sie. In drei Räumen wohnen die beiden Senioren jetzt, dazu haben sie ein kleines Grundstück vor dem Haus.

Die bereits fertiggestellten und bewohnten Seniorenbungalows am Roggentiner Campus. Quelle: Stefanie Adomeit

Die ersten 29 Seniorenwohnungen entstanden bereits im Frühjahr 2014. „Aufgrund der hohen Nachfrage wurden auf einem Nachbargrundstück weitere 30 Seniorenwohnungen in zwei Vierer-Bungalows, zwei Dreier-Bungalows und acht Doppelbungalows errichtet“, sagt Jana Kowitz, Geschäftsführerin des Vereins „Auf der Tenne“.

Nun leben hier Menschen ab 60 Jahren aufwärts. Sie kommen aus dem Landkreis, aber auch aus Berlin, Hamburg oder Schwerin.

Gute Infrastruktur

Auch Sylvia Lange ist umgezogen. Die 66-Jährige hat vorher in Steinfeld gewohnt. „Ich hatte ein großes Grundstück mit Haus, aber das schaffe ich nicht mehr allein“, sagt sie.

Jana Kowitz (48) ist Geschäftsführerin des Vereins "Auf der Tenne". Quelle: Stefanie Adomeit

Außerdem sei Steinfeld verkehrstechnisch nicht erschlossen gewesen. Das ist jetzt an ihrem neuen Zuhause ganz anders. „Der Bus hält fast vor der Tür“, sagt sie. Ihre Wohnfläche hat sich nun halbiert. Nun lebt sie auf etwa 70 Quadratmetern.

Sylvia Lange war wichtig, selbst zu entscheiden und zu bestimmen, wo sie im Alter leben möchte. „Wenn man es dann erst braucht, bekommt man ja nichts“, sagt sie. Außerdem wollte sie ihren beiden Kindern ersparen, mal ein Haus aufzulösen und verkaufen zu müssen. Denn beide wohnen weit weg.

„Das Schöne hier ist auch: Ich komme aus einem Haus und ich ziehe in ein Haus“, sagt Sylvia Lange. Der Mietpreis für die neuen Seniorenwohnungen beträgt um die 800 Euro kalt. Erst einmal eine Umstellung für die Rentnerin, wieder Miete zu zahlen: „Aber ich habe ja das Haus verkauft und bekomme Rente.“

Pflegeeinrichtung auf der anderen Seite

Das Besondere an dem Campus-Konzept: Gleich gegenüber der Häuser spielen, lachen und toben Kinder. Etwa einhundert besuchen die Krippe und den Kindergarten der Kita „ Alexander von Humboldt“. Bereits im Sommer 2013 wurde sie eröffnet. Ein halbes Jahr später wurde auf der anderen Seite die Pflegeeinrichtung „Pflege und Wohnen Rostocker Schweiz“ fertiggestellt. 42 Bewohner leben mittlerweile hier.

Die bereits fertiggestellten und bewohnten Seniorenbungalows am Roggentiner Campus. Quelle: Stefanie Adomeit

„Wir sind gern mit Kindern zusammen und wenn man möchte, kann man auch die Angebote im Alten- und Pflegeheim nutzen“, sagt Anngret Hosak. Ein weiteres Haus für die Krippenkinder auf der gegenüberliegenden Seite wurde im Sommer dieses Jahres eingeweiht.

„Konzept voller Erfolg“

Bürgermeister Henrik Holtz ist stolz auf den Roggentiner Campus, der Alt und Jung vereint. „Das Konzept ist ein voller Erfolg. Es funktioniert alles wunderbar“, sagt er. Das Projekt sei eine Daseinsvorsorge: „Von der Wiege bis zur Barre.“ Sechs seniorengerechte Häuser sollen noch bis Dezember fertiggestellt werden, so dass sie dann im Februar bezugsfertig sind. „Alle sind schon reserviert, aber wer zusagt, bekommt es“, sagt Beate Kelm von der Verwaltung „Auf der Tenne“.

v.l. Johannes Bednarz von Edelmann-Immobilien, Beate Kelm und Geschäftsführerin Jana Kowitz vom Verein "Auf der Tenne" mit Lars Edelmann vom gleichnamigen Maklerbüro Edelmann-Immobilien. Quelle: Stefanie Adomeit

Lars Edelmann vom gleichnamigen Immobilienmakler-Büro hat dem Verein gestern 1000 Euro gespendet. „Für mich ist das Herzensangelegenheit. Ich finde das Konzept – Alte zusammen mit jungen Menschen total super“, sagt der 41-Jährige.

Für einige der jetzigen Bewohner hat der Makler den Hausverkauf abgewickelt. Er lebe selbst in einer Patchworkfamilie mit vier Kindern zusammen und mag die Gemeinschaft sehr. Ein ähnliches Konzept kennt er aus Warnemünde: „Meine Tochter war immer ganz begeistert, wenn sie mit den Omas dort zusammen war.“ Das Geld wird der Verein wahrscheinlich in eine Sitzbank mit Bäumen investieren. „So dass alle Bewohner etwas davon haben“, sagt Jana Kowitz.

