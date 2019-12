Nördliche Altstadt

Der Cap-Markt in der Nördlichen Altstadt soll moderner, schöner und vor allem Bio werden. „Wir wollen weg vom konventionellen Lebensmittelmarkt“, sagt Christian Knaape, Geschäftsführer von der gemeinnützigen GmbH „Leben mit uns“, der unter anderem die Cap-Märkte als Franchise-Nehmer betreibt. Die Eröffnung des Edeka-Marktes in der Breiten Straße habe ihnen das Genick gebrochen. 20 Jahre habe sich der Laden an der Oberkante gehalten, jetzt war die wirtschaftliche Schmerzgrenze erreicht.

Und damit ist auch ein Umdenken erfolgt. „Wir werden unsere Produktpalette ändern, nur dann haben wir wirklich eine Chance“, sagt Knaape. Das neue Geschäft soll heller, freundlicher, offener werden. „Wir werden alles erneuern, damit das Geschäft wieder modern wird“, sagt der 55-Jährige. Regale, Kühltechnik und das restliche Inventar haben schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel – Zeit für was Neues.

Schwerpunkt liegt künftig auf Bio

Lutz Meier (57) Geschäftsführer von Leben mit uns gGmbH. Quelle: Stefanie Adomeit

Im Februar soll mit den Umbauarbeiten begonnen werden. Im zweiten Quartal kommenden Jahres dann die Neueröffnung stattfinden: „Aber unter einem neuen Namen, denn wir werden uns in dem Markt von Cap trennen“, erklärt Knaape. Der Schwerpunkt soll dann auf Bio-Produkten und auf Getränke gelegt werden. Auch das Bistro und der Backshop sollen wieder eröffnet werden. „Aber es werden dann neue Lieferanten dazukommen – für die Bioprodukte.“

Dreizehn Menschen haben im Cap an der Oberkante gearbeitet, davon sechs mit Handicap. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns von keinem Mitarbeiter trennen mussten und die anderen drei in anderen Unternehmen unterbringen konnten“, sagt Lutz Meier, ebenfalls Geschäftsführer von „Leben mit uns“.

Große Verantwortung für Mitarbeiter mit Handicap

Einer von den ehemaligen Mitarbeitern aus der Nördlichen Altstadt ist Patrick Tessin. Er arbeitet jetzt bis zur Wiedereröffnung des neuen Marktes im Cap an der Herweghstraße. „Fünf Jahre war ich dort, die Kunden kannte man schon“, sagt der 26-Jährige und lacht. Jetzt heißt es erst einmal umgewöhnen: „Wir sind hier ein sehr großes und junges Team.“ Patrick Tessin ist etwa für das Einräumen und Säubern der Regale zuständig und sitzt an der Kasse.

Patrick Tessin (26) arbeitet derzeit im Cap-Markt in der Herweghstraße. Quelle: Stefanie Adomeit

„Wir haben unseren Mitarbeitern mit Handicap gegenüber eine große Verantwortung. Sie hätten sonst keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt“, sagt Knaape. Mit mehr als 60 Beschäftigten mit Behinderungen sind sie nach eigenen Angaben einer der größten Arbeitgeber in Rostock.

Neben den drei Cap-Märkten in Rostock betreiben Knaape und Meier noch Bistros in Rostock und Bentwisch sowie die Schulversorgung der Grundschule in Dummerstorf. „Wir kochen um die 1000 Essen am Tag“, sagt Knaape. Das größte Bistro ist in der Küstenmühle in Hinrichsdorf. Hier finden Hochzeiten und Sonntagsbrunchs statt. Das barrierefreie Hotel „Sportforum“ am Ostseestadion gehört zum zweiten Unternehmen „Ohne Barrieren“ Wohnen und Sozialdienste gGmbh. „Hier arbeiten 40 Menschen mit Handicap“, sagt Knaape.

