Car-Hifi-Boom durch Corona-Krise: MV-Firmen bauen Entertainment-Systeme ins Auto

Rostock

Wohin mit dem Gesparten, wenn Urlaubsreisen und Gaststättenbesuche wegen Corona weniger werden oder gänzlich ausfallen? Ein Trend in diesen Zeiten: mehr in das eigene Auto investieren, vor allem in Car-Hifi und Entertainmentanlagen. Dieser Trend zeichnet sich bei den ansässigen Anbietern in und um Rostock deutlich ab.

Technische Highlights für Autos sind gefragter denn je

Kirill Ivchenkow (29) von K7 Tech Lab aus Rostock ist einer, der seine Passion zum Beruf gemacht hat. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler verbaut technische Highlights in Autos, an die sich andere nicht herantrauen. Damit zieht er nicht nur Kunden aus Mecklenburg-Vorpommern an, sondern auch Autobegeisterte aus anderen Bundesländern.

Es wird mehr in Autos investiert

„Ende letzten Jahres sind viele nicht in den Urlaub gefahren. Da hat man gemerkt, dass jetzt mehr ins Auto investiert wird. Wir bauen vorrangig Original-Musiklösungen von Harman Kardon oder Bang & Olufsen ein, die Anlagen sind sehr teuer.“ Mit 1500 Euro Investition geht es bei dem 29-Jährigen los, er installiert auch auswärts viel in externen Werkstätten.

Digitale Lösungen sind auch im Car-Hifi-Bereich besonders angesagt – Kirill Ivchenkow ist Experte in diesem Bereich. Quelle: privat

Ein Nachfragehoch im digitalen Bereich

„Unsere Kunden kommen nicht nur aus dem Umland, sondern etwa aus Berlin, Hamburg und Köln, weil wir uns an Nachrüstungen herantrauen, die andere nicht machen.“ Der Wahlrostocker hat mit seinen Ein- und Umbauten zurzeit gut zu tun. Ein Nachfragehoch erlebt er außerdem im digitalen Bereich für Auto-Interieur. „In letzter Zeit installieren wir häufiger Apple Carplay (R), da Apple viele neue Apps für Carplay (R) entwickelt hat.“

Entertainmentsystem mit sauberem Klang sind gewünscht

Auch Udo Meschke von Udos Veredelungswerk aus Greifswald weiß von einem Aufwind im Autozubehör zu berichten: „Anscheinend haben alle ihr Geld gehortet und das wird in Musikanlagen investiert, komplett neue Entertainmentsysteme. Diese Subwoofer von früher mit richtig viel Rums sind nicht mehr in, sondern es soll sauber und ordentlich klingen. Auch der Einbau von Digitalradios wird mehr nachgefragt.“

Autodidakten mit Herzblut für Autos

Neben den akustischen Verschönerungen im Auto fragten vor allem ältere Kunden vermehrt nach dem Einbau von Rückfahrkameras. Den ehemaligen Gas-Wasser-Installateur freut es, denn er hat sich alles selbst beigebracht, „weil ich gern alles mit den Händen mache.“ Immer mehr Frontkameras baut auch Gundram Schulz aus Rostock in die Autos seiner Kunden, Solarmodule und Zweitbatterien. „Das ist wohl das Geld, was die Leute in den Gaststätten einsparen“, sagt der Rostocker, der schon seit 1991 in dem Betrieb Electronic-Service Schulz in Rostock arbeitet.

Seit Beginn der Pandemie wurde ein T5 zum Markenzeichen

Einer, der selbst seit Beginn der Pandemie mit Leidenschaft an seinem Auto werkelt, ist Christian Rebbin (37). Nach 13 Jahren bei der Marine hat er mit seinem Team das Rostocker Unternehmen Mechanix deluxe aufgebaut. Seine „rote Doka“ mit 671 PS unter der VW-Haube und einer Musikanlage im Wert von 10 000 Euro ist deutschlandweit bekannt und sein Markenzeichen. Der umgebaute T5, den es als selbst kreierte Pick-up-Variante nur einmal in dieser Form gibt. Damit hat es der besondere Wagen sogar als Exponat in die Essen-Motorshow und in das Grip-Motormagazin geschafft.

Christian Rebbin (37) von Mechanix deluxe beim Ein- und Umbau an seinem einmaligen T5 Quelle: Patryk Stankiewicz

Edles Understatement statt rauschender Farben

Der 37-jährige Rostocker Rebbin spürt ebenso die gestiegene Nachfrage, vor allem bei den T5- und T6-Fahrzeugen, auf die er sich mit seiner Firma spezialisiert hat. „Viele kommen jetzt auf den Flitz und wollen einen Bus haben und lassen ihren T5 auf einen T6 aufrüsten – das kommt immer noch günstiger als eine Neuanschaffung“, weiß der PS-Spezialist. Ein Trend außerdem: „Tuning geht immer mehr dahin, dass man von außen nicht sehen soll, was innen drinsteckt. Die Zeiten von Flip-Flop-Lackierungen sind vorbei. Edles Understatement im und am Auto ist angesagt.“

Von Anja von Semenow