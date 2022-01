Rostock

Ganz unbekannt ist Rostock für Carlos Reck nicht. Der 19-Jährige ist zum Medizinstudium in die Hansestadt gekommen und jetzt im dritten Semester. Aber auch schon vorher sei er öfter mit seinen Eltern zu Besuch gewesen – „zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt“. Gebürtig stammt der junge Mann aus einem kleinen Ort in Nordwestmecklenburg an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Wegen der örtlichen Nähe sei sein Erstwunsch für das Medizinstudium deshalb auch Lübeck gewesen. Gleich an zweiter Stelle stand aber Rostock, so der 19-Jährige.

Er habe sich gut eingelebt, eine Wohnung in Dierkow gefunden. „Es ist eine angenehme Gegend und günstig im Vergleich zu den Preisen, die in der Innenstadt aufgerufen werden.“ Dort kommt der Student bequem mit der Straßenbahn hin, um sich mit Freunden zu treffen. Menschen zu helfen, sei schon früh sein Wunsch gewesen und das Feld der Medizin „wahnsinnig spannend“, sagt Carlos Reck.

Von Katrin Zimmer