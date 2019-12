Rostock

Howard Carpendale ist wieder da. Gerade hat er ein Album veröffentlicht, auf dem er seine großen Hits neu arrangiert und mit Orchesterbegleitung singt. Außerdem sind darauf Patricia Kelly und Cliff Richard zu hören. Am 28. Januar gibt er ein Konzert in der Rostocker Stadthalle. Mit dem OZelot spricht er über das Album und seine großen Vorbilder.

Ihr neues Album heißt: „Symphonie meines Lebens“. Welche Geschichte erzählt diese Sinfonie?

Mein Leben. Da schließt sich einfach ein Kreis. Ich bin 1964 nach London geflogen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass eine Zukunft in Südafrika schwierig sein würde. Das war eine sehr gute Entscheidung, denn Südafrika ist heute kein Land, in dem ich leben möchte. Und jetzt bin ich nach mehr als 50 Jahren nach London in die Abbey Road zurückgekehrt und habe ein Album aufgenommen. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, denn mein ganzes Leben hat sich um 360 Grad gedreht.

Inwiefern?

Na, ich habe diese Lieder in einer neuen Form aufgenommen. Wie dieser englische Arrangeur das zusammengestellt hat, ist für mich faszinierend. Die Nummern wirken alle sehr frisch. Die klingen nicht wie Lieder, die 30 oder 50 Jahre alt sind. Und ich habe eigentlich die Texte auch ein bisschen neu entdeckt – durch die Interpretation, die notwendig ist, wenn man mit einem Orchester singt.

Was ist da die Herausforderung, wenn man mit einem Orchester arbeitet?

Um Chef im Ring zu sein, braucht man viel Selbstbewusstsein. Dann wird einem plötzlich klar, dass man auch gefordert ist, etwas ganz Besonderes abzuliefern. Ich habe jedes Lied immer wiederholt, bis ich mit jedem Ton zufrieden war. Es hat bestimmt einen Monat gedauert, bis ich begriffen habe, dass da jede Zeile eine gewisse Interpretation braucht, die anders ist als bei den Originalaufnahmen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich 90 Stunden vor dem Mikrofon verbracht habe, bis ich zufrieden war.

Howard Carpendale hat für „Symphonie meines Lebens“ seine großen Erfolgshits in den Londoner Abbey-Road-Studios nochmal neu eingesungen. Dabei wurde er von den London Philharmonikern begleitet. Quelle: Moritz Kuenster

Wie kam denn die Idee zustande, mal mit einem Orchester zu arbeiten?

Ich fand es immer toll, wenn Rockbands mit Orchester oder mit einem Opernsänger zusammengearbeitet hatten. Diese Mischung, diesen Kontrast, fand ich schon immer sehr spannend. Dass es bei mir am Ende die London Philharmoniker wurden, war eine großartige Überraschung. Zu erleben, wie ein Orchester von 40 Leuten diese Musik spielt, die ich komponiert habe, das war schon bewegend.

War es das erste Mal, dass Sie in den Abbey-Road-Studios waren?

Nein, 1968 habe ich sogar mal durch Zufall zugesehen, wie die Bee Gees dort einen Titel aufgenommen haben.

Wie einst die Beatles auf dem Cover ihres Albums „Abbey Road“: Howard Carpendale auf dem Zebrastreifen vor den Abbey-Road-Studios in London. Quelle: Moritz Kuenster

Was ist es für ein Gefühl, dort nun selbst aufzunehmen?

Das ist schon ein Studio, das nach Vergangenheit riecht. Es ist schwierig, einen großen Künstler zu nennen, der nicht dort aufgenommen hat. Ich habe sogar erfahren, dass sie dort ein Duett von Elvis mit Helene Fischer abgemischt haben. Also, jeder ist irgendwie da gewesen. Es gibt lauter so kleine Merkmale, wie eine Stelle am Klavier, wo John Lennon eine Zigarette ausgedrückt hat. So was begegnet einem dort immer wieder.

„Symphonie meines Lebens“ ist ja auch ein Rückblick. Heißt das, dass Sie auch schon über Ruhestand nachdenken?

Nein, aber wenn man 73 ist, dann wacht man schon gelegentlich auf und freut sich, dass man noch da ist. (lacht) Natürlich ist es ein Rückblick, aber es ist noch nicht Schluss. Das will ich wirklich nicht damit sagen. Aber, um das mal bildhaft auszudrücken: Es ist ein Album, das ich meinen Söhnen geben würde. Wenn sie später an mich denken, dann sollen sie diese Platte auflegen. Das ist mein Leben, das bin ich.

Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Patricia Kelly und Cliff Richard?

Das mit Cliff Richard ist eine ganz besondere Geschichte. Ich bin mit 13 in ein Kino in Südafrika gegangen, um ihn zu sehen. Das Kino hieß „Playhouse“. Ich bin damals mit meiner Band hingegangen. Es war der erste Rockkünstler, den ich live erlebt hatte. Und wenn Sie jetzt sagen wollen, Cliff sei kein Rockmusiker, dann muss ich sagen – doch! Für uns in Südafrika gab es nur zwei Rockstars, das waren Elvis und eben Cliff. Später hat er dann in Deutschland so ein paar Schlager, wie „Rote Lippen soll man küssen“, gesungen. Aber für uns waren er und seine Shadows eine Rockband. Und ich habe ihn dann später öfter mal in Deutschland getroffen. Wenn er hier war, hatte sein Management mich wissen lassen, dass er gern eine Runde Tennis spielen würde. Da haben wir dann über die Jahre ein paar Mal zusammen Tennis gespielt. Und dann habe ich wohl so 20 Jahre nichts von ihm gehört und vor ein paar Monaten habe ich ihn einfach angeschrieben und gefragt, ob er hier mitsingen würde. Und ich war überrascht, wie unkompliziert das war. Und er hat nicht einfach nur mitgesungen, sondern auch eigene Ideen in diese Version von „Samstagnacht“ eingebracht. Das fand ich gigantisch, dass er sich so viel Mühe gegeben hat.

War es von Anfang an klar, dass es „Samstagnacht“ werden würde?

Ja, den hatte ich gleich im Kopf, weil ich annahm, dass er ihm gefallen würde. Und damit lag ich auch richtig, denn Cliff hat mir dann erzählt, dass er wünschte, er hätte diesen Titel damals selbst gesungen. Da hatte ich wirklich ins Schwarze getroffen. Zu Patricia Kelly hatte meine Plattenfirma den Kontakt hergestellt und dafür bin ich sehr dankbar, denn „Deine Spuren im Sand“ war ein Titel, den ich seit einigen Jahren ein bisschen ad acta gelegt hatte. Für mich war das irgendwie eine alte Nummer, die man nicht mehr singen muss. Aber jetzt ist es einer der schönsten Titel auf dem Album geworden, den ich dadurch wiederentdeckt habe.

Nun kommen Sie am 28. Januar mit der „Show meines Lebens“ auch nach Rostock. Bringen Sie da auch ein Orchester mit?

Ja, mein eigenes. 20 Mann sind das. Wir zeigen eine Show, die wir auch schon im vergangenen Jahr in Berlin mit viel Erfolg gespielt haben. Und damit gehe ich jetzt auf Tournee.

Sie haben gesagt, dass Sie in den 60er Jahren nach London gegangen sind. Dort haben Sie angefangen Musik zu machen. Wie kamen Sie denn irgendwann darauf, auf Deutsch zu singen?

Das war reiner Zufall. Ein Manager kam in unseren Proberaum, wo ich mit einer englischen Gruppe Hits von allen möglichen Künstlern gespielt habe. Und er sagte, er hätte einen Job für uns in Düsseldorf. Da fragten wir erst mal: Wo liegt eigentlich Düsseldorf. Ach ja – in Deutschland. Und dann haben wir einen Monat lang dort gespielt. Und in der Zeit lernte ich Paul Kuhn bei Electrola kennen – und so kam es zu einer ersten Aufnahme. Der Titel hieß „Lebenslänglich“ und wurde, soweit ich mich erinnere, um die 50 000-mal verkauft, was für eine erste Platte nicht schlecht war.

Und was bedeutet Deutschland Ihnen heute?

Das ist meine Heimat. Ich bin Deutscher, lebe in München. Ich habe mich in diesem Land sehr verändert. Aus einem naiven Südafrikaner ist ein Deutscher geworden, der sich über die ganze Welt seine Gedanken macht. Ich bin sehr dankbar für die Entwicklung und dafür, dass ich Deutschland ausgesucht habe.

Was, würden Sie sagen, ist für Sie persönlich Ihr größter Hit?

Ein Titel, der mich immer begleitet hat, ist: „Nachts, wenn alles schläft“. Das war nicht der meistverkaufte, aber es ist ein Titel, bei dem ich bereits beim Komponieren das Gefühl hatte, dass er lange überleben wird. Er passt heute genau in die Zeit wie damals. Und es ist egal, ob ich bei einer Schlagernacht bin oder selbst ein Konzert gebe – diesen Titel singe ich immer am Schluss, bevor ich von der Bühne gehe.

Hatten Sie Idole, die Sie beeinflusst haben?

Auf jeden Fall Elvis. Damals in Südafrika liefen im Radio Dean Martin und Frank Sinatra – für meine Begriffe alles ein bisschen langweilig. Und plötzlich tauchte dieser Typ auf mit schwarzen Haaren und wackelnden Hüften und machte eine Musik, die mein Leben total verändert hat. Das war der Moment, wo ich wirklich Musik für mich entdeckt habe.

Welches war Ihre erste Platte, die Sie sich mal gekauft haben?

Das war „Devil in Disguise“ von Elvis.

Howard Carpendales Album „Symphonie meines Lebens“ ist bei Electrola erschienen. Quelle: Electrola (Universal Music)

Von Ove Arscholl