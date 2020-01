Centogene: „Alles, was wir tun, basiert auf Wissen. Wir haben sonst keine Zukunft.“

Östliche Altstadt

Vor dem Headquarter des Biotech-Unternehmens Centogene parken noble Autos. Wirtschaftsminister Harry Glawe steigt aus. Auch andere Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sind der Einladung der Centogene AG zum Neujahrsempfang am 23. Januar gefolgt. Pünktlich um 17:17 Uhr betritt CEO Arndt Rolfs die Bühne im Foyer. Der Professor erlaubt sich, „stolz zu sein“ auf das, was Centogene heute ist. Er spricht über den Börsengang des Unternehmens, über soziale und gesellschaftliche Verantwortung, die humanistische Triebfeder und ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge seiner Arbeit. „Alles, was wir tun, basiert auf Wissen. Wir haben sonst keine Zukunft“, sagt Rolfs. Wirtschaftsminister Harry Glawe lobt die intensive und internationale Forschungsarbeit des Rostocker Unternehmens. „ Centogene erobert weltweit die Märkte und schafft innovative Arbeitsplätze bei uns im Land.“ Die Medizintechnik sei eine Branche mit Potential.

„Nicht der schnelle Euro zählt“

Manchmal vergehen Wochen wie Tage und Monate wie Wochen, erklärt Rolfs die kurzfristige Einladung zum Empfang. Wie rasant sich Technologie und Forschung entwickeln, spürt auch Centogene jeden Tag. Das Unternehmen unterstützt weltweit medizinische Institutionen, Ärzte und Patienten bei genetischen und biochemischen Analysen seltener Erkrankungen. Natürlich, sagt Rolfs, müsse ein Unternehmen Geld verdienen. Genauso beschäftige ihn aber auch die Balance zwischen dem Interesse des Einzelnen und der Gesellschaft. Verantwortungsvoll müsse mit den Daten und dem Wissen umgegangen werden. Die Diagnostik der seltenen Erkrankungen schaffe ein tiefes Verständnis für größere Zusammenhänge. „Nicht der schnelle Euro zählt. Die Nachhaltigkeit liegt im Wissen und im Nutzen der Zusammenhänge“, so Rolfs. Die Herausforderung wird sein, alle Kausalitäten so gut zu verstehen, dass neben der Diagnostik auch Therapien entwickelt und angeboten werden können. Centogene bleibe ein Unternehmen mit Neugierde und Innovationskraft, verspricht Arndt Rolfs in seiner Neujahrsansprache.

Wirtschaftsminister Harry Glawe sieht in der Medizintechnik eine Branche mit Potential und will sich weiterhin für die finanzielle Unterstützung künftiger Technologievorhaben einsetzen. Quelle: L. Kenzler

236,6 Millionen Euro für Forschung und Innovation

Rund 200.000 Patienten- und Forschungsproben werden jährlich in den Laboren von Centogene bearbeitet. Harry Glawe erinnert sich noch an die Grundsteinlegung des Neubaus an der Warnow. „Ich bin froh, dass das Unternehmen nicht nach Amerika gegangen ist, sondern ein Leuchtturm wurde, der in Rostock steht und von der Welt wahrgenommen wird“, sagt der Wirtschaftsminister. Für die Förderung von Forschung im Land werden bis 2020 insgesamt 236,6 Millionen Euro aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. „Das Wirtschaftsministerium wird auch künftig Technologievorhaben unterstützen, um zu mehr marktfähigen Produkten zu kommen“, erklärt Glawe. Der Minister betont auch die gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Hochschulen und Universitäten. „Kommunizieren Sie“, ist sein Appell an Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. „Wir brauchen Brücken, keine Mauern“, erwidert Arndt Rolfs mit einem Lächeln.

Arndt Rolfs ist ein Liebhaber der Musik und unterstützt die Young Academy Rostock. Aus Berlin hat er drei junge Geschwister eingeladen, die den Abend zur Freude der Zuhörer musikalisch begleiteten. Quelle: L. Kenzler

Bei aller Freude bescheiden bleiben

Einen Beitrag für Toleranz und das Verständnis für Andersartigkeit leistet Matthias von Hülsen. Der mit Arndt Rolfs befreundete Kinderarzt und Musikliebhaber spricht über die internationale Sprache der Musik sowie „verantwortungsvolles und nicht populistisches Handeln“. Er spiegelt die Ideale an dem Ort Krzyżowa (Kreisau), der für Widerstand, Austausch, Kultur und Europa stehe und junge musikalische Talente fördere. Bei aller Freude, schließt Rolfs den offiziellen Teil des Abends, sei es wichtig, bescheiden zu bleiben. „Wir haben große Ziele, an denen wir weiterhin arbeiten.“ Wer die Welt ein Stück besser machen will, sei eben längst noch nicht am Ende.

Dr. Matthias von Hülsen spricht über Toleranz und Offenheit in einer vernetzten Welt am Beispiel des Kammermusik-Festivals Krzyżowa-Music. Quelle: L. Kenzler

Von Lea-Marie Kenzler