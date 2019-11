Centogene: New Yorker Börse bejubelt Rostocker Unternehmen

Rostock/New York

Den größten Aktien-Handelsplatz der Welt bejubelt eine Firma aus MV: Mit Konfetti-Regen und viel Beifall ist das Rostocker Unternehmen Centogene in New York an die Börse gegangen. Centogene ist auf die Diagnose von genetisch bedingten Erkrankungen spezialisiert, beschäftigt mittlerweile mehr als 400 Mitarbeiter weltweit.

Mit dem Börsengang in den USA will das Unternehmen, das noch immer vom Firmengründer Prof. Arndt Rolfs gelenkt wird, Geld für den weiteren Wachstumskurs einsammeln. Und das mit Erfolg: Gleich zum Handelsstart konnte Centogene sechs Millionen Aktien im Wert von jeweils 14 US-Dollar am Markt platzieren. Das bringt dem Unternehmen 54 Millionen Dollar ein.

Arndt Rolfs läutete die Glocke

Zum Börsenstart durfte Rolfs in New York die Schlussglocke des Nasdaq läuten. Er sagt dabei: „Der Klang der Glocke bedeutet für Centogene den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels. Wir haben uns der Gesundheit unserer Patienten verschrieben.“

Vor 25 Jahren begann Rolfs sich mit der Diagnose von Erbkrankheiten zu beschäftigen: Am Ostseestrand hatte er einen Zeitungsartikel über eine seltene genetisch bedingte Krankheit und ihre Symptome gelesen. Wenige Tage später bekam der Mediziner einen Patienten mit genau den gleichen Symptomen – und konnte die Ursache diagnostizieren. Danach verschrieb er sich der Diagnose von seltenen Krankheiten. 2006 startete Centogene mit drei Mitarbeitern.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Unmittelbar nach dem Börsenstart gab die Centogene-Aktie, die in New York gehandelt wird, leicht nach: Von 14 Dollar fiel der Kurs um gut zehn Prozent auf 12,49 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer