Vor dem Fest mit der Kernfamilie noch schnell zum Corona-Test: Das dachten sich am Montagmorgen viele Rostocker. Die Warteschlange vor dem Testzentrum bei Centogene am Stadthafen war schon in den frühen Morgenstunden lang, mit großem Abstand standen Dutzende Menschen um das Gebäude am Stadthafen herum. Ein Sicherheitsmitarbeiter achtete auf die Abstände.

Das Forschungsinstitut bietet montags und donnerstags an Selbstzahlern die Gelegenheit, sich auf das Virus testen zu lassen und hat über die Feiertage geschlossen – an dieser Stelle also die letzte Gelegenheit, vorher auf Nummer sicher zu gehen.

Für 59 Euro haben die Wartenden zuvor online einen Test gebucht. Da es im Testzentrum am Strande keine Möglichkeit gibt, einen Express-Test durchzuführen, müssen sie nun etwa 24 Stunden auf das Ergebnis warten. Symptome haben sie keine – Centogene weist ausdrücklich darauf hin, dass nur Personen, die weder Fieber, Husten oder Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn – haben, vorbeikommen dürfen.

Uniklinik testet täglich

Wer eine Überweisung vom Arzt oder Gesundheitsamt hat, kann sich Im Corona-Testzentrum der Rostocker Uni-Medizin in der Schillingallee 35 testen lassen. Dort ein Team aus Studierenden und Mitarbeitern in den Seminarräumen 1 und 2 Corona-Abstriche vor. Das Zentrum ist ausgeschildert und unter der Telefonnummer 0381-494 1197 und der Faxnummer 0381-494 686 1198 sowie unter der E-Mail tropen@med.uni-rostock.de zu erreichen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, am Samstag, Sonntag und an den Feiertagen von 9 bis 11 Uhr.

Das Corona-Testzentrum in Schmarl, Zur Hansemesse 1-2, ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Die Zufahrt erfolgt per Auto über den Groß Kleiner Damm. Fußgängern wird der Weg vom S-Bahnhof Lütten Klein empfohlen. Telefon: 0381 4400-500, Fax 0381 4400-501, E-Mail: AZ-Schmarl@rostock.de. Es ist möglich, den Abstrich direkt aus dem Autofenster durchführen zu lassen (Drive-In).

