Rostock

Die Schulen der Hansestadt sollen sobald wie möglich in den Regelbetrieb zurückkehren können. Dafür plant Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zusammen mit dem Rostocker Unternehmen Centogene ein umfangreiches Testsystem.

Die entsprechende Kooperationsvereinbarung lag am Mittwoch der Bürgerschaft vor und wurde dort angenommen. Mit den freiwilligen Abstrichen soll – zuerst bei den Abschlussklassen – spätestens nächste Woche begonnen werden. „Denn Kinder brauchen Kinder. Und Kinder brauchen Bildung“, so Madsen.

Die aktuelle Vereinbarung zwischen Stadt und Unternehmen umfasst einen Zeitraum bis Mai und eine Kapazität von 300 000 Test-Sets. Diese sollen zweimal pro Woche gratis an die Schüler verteilt, dann zu Hause mit den Eltern durchgeführt und wieder in die Schule gebracht werden. Die Auswertung erfolge anschließend ebenfalls über Centogene. „Das Ganze wird von der Südstadtklinik und der Berliner Charité wissenschaftlich begleitet“, so Madsen.

Die Abstriche für Schüler könnten helfen, noch genauer als jetzt lokale Infektionsgeschehen frühzeitig festzustellen. „Sicher werden wir Tests haben, die ungenau durchgeführt wurden und kein belastbares Ergebnis liefern“, so der OB. „Aber bei der Menge, die wir in Rostock vorhaben, kriegen wir auf jeden Fall eine Indikation, wenn es an einer Schule einen Ausbruch gibt.“

Zuspruch von Behörden und Elternrat

An der Rostocker Don-Bosco-Schule werden aus eigener Initiative heraus bereits seit August die Schüler freiwillig auf Corona getestet. „Und dort waren von 5000 Tests nur acht unbrauchbar“, wusste Daniel Peters (CDU) nach einem Besuch zu berichten. „Wir müssen auch mal anfangen, den Menschen etwas zuzutrauen.“

Sollte sich bei den jetzt startenden Testreihen positive Ergebnisse zeigen, würde Madsen zufolge sofort mit dem Gesundheitsamt genauer hingeschaut. Das freiwillige Test-Prozedere sei zudem mit den zuständigen Ämtern, dem Schulelternrat und der Bildungsministerin Bettina Martin abgestimmt und hätte von dort breite Zustimmung erfahren.

Diskussion um Kostenübernahme

Anke Knitter (SPD) fragte, wer die Kosten von geschätzt sechs Euro pro Testkit übernimmt und – wenn das Unternehmen diese trägt – was dessen Motivation sein könnte. „Centogene ist auch kein Wohlfahrtsladen. Wo ist deren Gewinn? Sind es die Daten?“, wollte Knitter vor der Abstimmung über den Nutzungsvertrag wissen.

Madsen erklärte, dass die Hansestadt gerade bundesweit und darüber hinaus so positiv in aller Munde sei, dass es viele gibt, die gern ein Teil des Rostocker Weges wären. „Wenn Baumärkte in den Kliniken Blumen verteilen, unterstellt niemand etwas Böses. Und nun kommt ein solches Unternehmen und wir haben nichts Besseres zu tun, als es durch den Dreck zu ziehen“, echauffierte sich der Oberbürgermeister. Er sei überzeugt und dankbar, dass sich das Unternehmen seinem Standort verpflichtet fühlt. „Außerdem hat Centogene vor Jahren nicht wenig Fördermittel für die Ansiedlung bekommen.“

Keine Kosten oder Datenspeicherung

„Es ist einfach ein Angebot – Sie können es annehmen oder lassen. Ich hab das Gefühl, dass die bei Centogene das sehr gern tun. Und wir haben mit dieser Firma ein Juwel in Rostock und ich bin darauf stolz, dass wir sie hier haben und die uns unterstützen“, so Madsen. Er sei nicht deren Pressesprecher. „Aber wenn uns jemand die Hand reicht, muss es doch möglich sein, diese Hand einfach anzunehmen“, erklärte er aufgewühlt.

Nichts wäre schlimmer, als wenn Rostock Hilfe aus der eigenen Stadt ablehnt, die überall sonst gern angenommen würde, so Madsen. Was ihn immer noch ärgere, sei eine Situation vom Beginn der Pandemie, als er mit Centogene auch Polizisten testen wollte und das Ministerium das verbot, weil es als Bestechung gelten könnte. „Die Hütte fackelt ab, jemand gibt ihnen einen Feuerlöscher und sie sollen den ablehnen, weil es Bestechung sein könnte?“, zeigte sich Madsen immer noch enttäuscht.

„Wir haben auch geprüft, ob ein Sponsoringvertrag oder eine Schenkung der bessere Weg gewesen wäre als die vorliegende Kooperation, haben aber Bedenken in der Verwaltung juristisch ausräumen können“, sprang Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) dem Oberbürgermeister zur Seite. Es sei gesichert, dass die Tests für die Eltern und volljährige Schüler kostenfrei sind und das mit den genetischen Daten der Schüler nichts passiere, außer der abgesprochenen Corona-Testung, versicherte Bockhahn. Das würde den Eltern auch per Informationsbrief noch einmal mitgeteilt.

Niedrige Inzidenz ist Chance und Verpflichtung

„Niedrige Inzidenzzahlen wie unsere in Rostock sind nicht nur eine Chance, sondern ein Stück weit auch Pflicht für einen besonderen Weg“, so Madsen. Normalerweise war geplant, diesen Weg gemeinsam mit dem Landkreis zu gehen, weil durch Arbeits- und Wohnpendler eine enge Verbindung zum Umland besteht. „Aber dadurch, dass dort die Inzidenz gerade sehr stark ansteigt, müssen wir sehen, ob und wie gemeinsame Öffnungsszenarien möglich sind“, so Madsen, der gleichzeitig warnte, dass ein solch sprunghafter Anstieg auch in Rostock möglich sei. Deshalb müssten alle Hansestädter weiter vorsichtig sein und aufeinander aufpassen.

Von Claudia Labude-Gericke