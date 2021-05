Centogene bietet Corona-Tests für Kita- und Krippenkinder: So funktioniert das kostenfreie Angebot

Rostock

Das Rostocker Unternehmen Centogene bietet ab dieser Woche nun auch für Kita- und Krippenkindern kostenlose Corona-PCR-Tests an. Jeweils zwei solcher Tests sollen eine Erfassung des Infektionsgeschehens über einen Zeitraum von zwei Wochen ermöglichen und mehr Sicherheit bieten.

Und so funktioniert es: Die Eltern der teilnehmenden 47 Kindertagesstätten und zwölf Tagespflegestellen erhalten über eine zentrale Verteilung in den Einrichtungen die Tests. Die Probeentnahme selbst kann individuell im vertrauten familiären Umfeld durch die Eltern durchgeführt werden. Jeweils dienstags und donnerstags werden die Proben in den Einrichtungen eingesammelt und zum Labor gebracht. Die Ergebnisse werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden über das digitale Corona-Testportal des Unternehmens übertragen. Nach einmaliger Registrierung können Eltern die Befunde dort online abrufen.

Tests sind freiwillig

Das Angebot nehmen unter anderem die Kitas des Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie neun der 19 Kita-Standorte in Trägerschaft des Institut Lernen und Leben (ILL). „Alles beruht auf freiwilliger Basis, Eltern können selbst entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht“, betont ILL-Sprecherin Henrike Thaut. „Wir werden völlig wertfrei beobachten, ob und wie das Angebot angenommen wird.“

Der Kita-Stadtelternrat begrüßt grundsätzlich eine gute und freiwillige Teststrategie – alles, was zur Sicherheit in den Einrichtungen beitrage, sei wichtig. „Wir sehen aber auch die Bedenken, die viele Eltern haben – die Kinder noch mehr Tests auszusetzen“, sagt Bastian Schwennigke vom Kita-Stadtelternrat. Die Tests müssten daher in guter psychologischer und pädagogischer Abwägung durchgeführt werden und kindgerecht sein. Eine denkbare Alternative sei, „die Belegschaft und die Eltern in die Teststrategie so mit einzubeziehen, dass man im Zweifel auf die hohe Anzahl an Tests bei Kindern verzichten kann“, so Schwennigke.

Bockhahn will Elternteil testen lassen

Rostocks Sozial- und Jugendsenator Steffen Bockhahn (Linke) will indes künftig einen festgelegten Elternteil zweimal in der Woche per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. „Die Logik dahinter ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass es in einer Familie nur einen positiv Getesteten gibt“, erklärte er am Dienstagabend in der Sitzung des Hauptausschusses. Es sei auch in Hinsicht auf die Virusvarianten davon auszugehen, dass, wenn ein Elternteil positiv ist, es das Kind auch ist. „Wir wollen die Kitas wieder ganz öffnen“, so Bockhahn. Mit dieser Methode könne dies gelingen. Wann die Schnelltests für die Kita-Eltern eingeführt werden sollen, ließ Bockhahn noch offen.

Von Katharina Ahlers und Michaela Krohn