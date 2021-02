Chaos an Fachklinik Schwaan-Waldeck: "Nie dagewesene Kündigungswelle"

Schwaan

210 Betten hat die Fachklinik Waldeck in Schwaan, doch nur 80 bis 90 sind seit Monaten belegt. Immer mehr Ärzte und Pflegepersonal kehren der Klinik mit 108-jähriger Tradition den Rücken. Sie kündigen. Bis Ende Juni des Jahres gehen 47 Mitarbeiter – drei Ärzte, fünf Therapeuten und 39 Pflegekräfte.

Vor allem für die beiden sogenannten Weaning-Stationen mit 30 Intensivbetten für beatmete Patienten steht damit die Patientenversorgung auf dem Spiel, denn allein hier werden dann ein Arzt und 24 Pflegekräfte fehlen. Der Bereich allein erwirtschaftet nach Angaben des Betreibers, der Futuramed-Gesellschaft aus Sonthofen, 60 Prozent des Umsatzes der Klinik. 30 000 bis 45 000 Euro zahlen die Kassen für einen Beatmungspatienten.

Die Belegschaft hat Existenzängste, bangt um die Zukunft der Klinik, die mit 320 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Schwaan ist. Schon einmal haben sich die Mitarbeiter in einem Brief an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt, nachdem das Klinikum Südstadt die 2016 geschlossene Kooperationsvereinbarung zum Betrieb einer Weaning-Station mit der Fachklinik Waldeck endgültig gekündigt hatte. Ausschlaggebend für das Ende der Kooperation seien die angespannte Personalsituation im Bereich der Intensivpflege sowie ein gestörtes Vertrauensverhältnis zur neuen Geschäftsführung gewesen.

Angespannte Personalsituation spitzt sich weiter zu

Der Betrieb sollte lückenlos weitergehen, neue Mediziner würden eingearbeitet, hatte Klinik-Geschäftsführerin Dr. Ulrike Gerlach damals angekündigt. „Wir werden den Versorgungsauftrag für das Land, die Beatmung der Patienten auf der Weaning-Station, weiterhin erfüllen“, hatte Gerlach erklärt. Inzwischen musste sie den Chefposten abgeben, agiert nun als Kaufmännische Direktorin der Klinik. Die Situation hat sich zugespitzt. Weitere Kündigungen folgten und kein neues Personal in Sicht. „Die Klinik schreibt tiefrote Zahlen“, weiß der Ärztliche Direktor, Dr. Ralf Walper, der erst im Oktober auf die langjährige Chefärztin Dr. Heike Mach folgte, die zum Jahresende gekündigt hatte. Walper hat zum 31. Januar nun auch das Haus verlassen, wegen unüberbrückbarer Differenzen mit der Geschäftsführung. Er spricht deutlich von Missmanagement im Personalbereich, durch das die Fachklinik in diese Schieflage geraten sei.

Die Mitarbeiter der Klinik haben den privaten Betreiber, die bayrische Futuramed-Gesellschaft für modernes Management im Gesundheitswesen München mbH, um Stellungnahme gebeten. Die Gesellschaft ist ein Unternehmen der Firmengruppe Dieter Conle, die bundesweit Pflegeheime und Kliniken betreibt, vor allem aber im Wohnimmobiliensektor sehr aktiv ist und unter anderem auch in Rostock mit der Fides-Immobilia-Niederlassung etwa 2500 Wohneinheiten vermietet. Im Brief der Schwaaner Belegschaft an Geschäftsführung und Gesellschafter heißt es: „Für uns unverständlich und nicht hinnehmbar, dass es keine Reaktion Ihrerseits auf die hohen Kündigungszahlen gibt.“ Es entstünde der Eindruck, dass „man die Fachklinik ’runterwirtschaften’ und ’ausbluten’ lassen will“.

Mitarbeiter in Sorge: Honorarärzte keine Lösung

Die Mitarbeiter kritisieren die angekündigte Ärzte-Aquise. Die „sieht bis dato so aus, dass Leiharbeitsfirmen Ärzte mit hohen Honoraren aus ganz Deutschland für jeweils ein paar Tage beziehungsweise Wochen schicken. Diese können aber weder gut eingearbeitet, noch in das Team integriert werden“, erklären die Beschäftigten. „Die Honorarärzte in Arbeitnehmerüberlassung werden gut bezahlt, teils mit Stundensätzen von über 130 Euro“, sagt Dr. Walper. Da kämen bei 15 Tagesdiensten und fünf Bereitschaftsdiensten an Wochenenden beispielsweise schnell etwa 35 000 Euro im Monat zusammen. „Das kann sich nicht lange rechnen“, fürchtet Walper.

Ärzte und Pflegekräfte kündigen, Honorarkräfte übernehmen. Quelle: Frank Söllner

Der Frust in der Belegschaft wächst und mündet „in eine nie da gewesene Kündigungswelle“, wie Mitarbeiter betonen. Sie sehen die Existenz der Klinik als äußerst bedroht an. In einem Rundschreiben antwortet Futura Med-Geschäftsführerin Sigrid Conle, dass der Träger die Fachklinik Schwaan-Waldeck „mit der bisherigen Indikation“ weiter betreiben werde. Sie räumt ein: „Die Nachbesetzung der offenen ärztlichen Stellen gestaltete sich schwieriger als angenommen, da unsere Wunschkandidaten bei den Bewerbungen sich kurz vor Vertragsschluss anders entschieden.“ Zwischenzeitlich sei ein neuer Ärztlicher Direktor gefunden, „nach einer Interimsphase, in der Herr Dr. Walper sich als Fehlgriff entpuppte“.

Sigrid Conle: Patientenzahl hat sich fast halbiert

Sigrid Conle gibt zu, dass sich die Patientenzahl im Vergleich zum Vorjahr (2019) fast halbiert habe und fordert die Mitarbeiter auf, „unbedingt“ dafür zu sorgen, dass die leeren Betten belegt werden. „Die Kollegen werden für die Belegung des Hauses verantwortlich gemacht, das halten viele nicht länger aus“, sagt Edith Herkel, die bis zum Renteneintritt 2019 Betriebsratsvorsitzende in der Fachklinik war. Die Personalsituation sei schon immer prekär gewesen. „Vor allem im Pflegebereich wurde an der Kante gearbeitet. Überlastung und ein hoher Krankenstand waren die Folge“, berichtet Herkel. Die geringen Gehälter, zu etwa 30 Prozent entfernt vom öffentlichen Dienst, hätten potenzielle neue Arbeitskräfte abgeschreckt. „Das Grundgehalt muss stimmen“, so Herkel.

2020 haben 23 Pflegefachkräfte die Klinik verlassen, kompensiert wurde dies von seiten der Geschäftsführung mit 16 Honorarkräften, die deutlich mehr verdienen als die Stammbesatzung. Es bleibe eine Differenz, begleitet von einem hohen Krankenstand. „Ich habe die Kündigungswelle kommen sehen“, erklärt die jetzige Betriebsratsvorsitzende Mareen Herrmann. Viele Mitarbeiter seien frustriert, das Betriebsklima habe sich gravierend verändert. „Die Situation macht die Leute krank“, bemerkt Mareen Herrmann, die inzwischen ebenfalls gekündigt hat.

„Es ist korrekt, dass wir auf der Suche nach weiterem ärztlichem und pflegerischem Fachpersonal sind“, antwortet Gesellschafter Robert Conle auf OZ-Anfrage. „Hierfür bedienen wir uns aller gängigen Maßnahmen zur Personalakquise. Die noch fehlenden Mitarbeiterinnen in Festanstellung werden gegenwärtig durch Leiharbeitskräfte ergänzt.“ Er teilt mit, dass die Klinik gegenwärtig für alle vorgesehenen Indikationsbereiche Patienten aufnehme. „Im Weaning­-Bereich haben wir aktuell eine Auslastung von zwei Dritteln und im Reha­-Bereich rund 50 Prozent der aktuell verfügbaren Kapazität“, sagt er.

Hygienefachpersonal fehlt – Lagus fordert Sicherstellung

Krankenhaushygiene: Medizinische Gerätschaften müssen hygienisch aufgearbeitet werden. Quelle: Frank Söllner

Brisant ist die Besetzung im Hygienebereich. „Von sechs hygienebeauftragten Schwestern in der Pflege verlassen vier kündigungsbedingt die Fachklink zum 30. Juni“, sagt Ex-Chefarzt Dr. Walper. Darunter auch die beiden auf den Beatmungsstationen. Hier sieht Walper eine besondere Patientengefährdung. Eine Mitarbeiterin aus den eigenen Reihen soll in den nächsten zwei Jahren zur Hygienefachkraft ausgebildet werden. Bis dahin werde die Klinik durch die erfahrene und auf Hygiene spezialisierte hycom GmbH&Co.KG begleitet, wie Robert Conle mitteilt. „Dieses Vorgehen ist branchenüblich und erfolgt selbstverständlich beanstandungsfrei unter der Aufsicht durch das Landesamt für Gesundheit.“ Das Lagus hatte in Gesprächen auf eine akzeptable Lösung gedrängt, gerade wegen des aus infektionshygienischer Sicht sehr kritischen Patientenklientels in der der Früh-Reha-Phase.

Nach Auskunft von Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin, stehe das Lagus mit der Klinikleitung in Kontakt. Es habe ein gemeinsames Treffen gegeben, um die Klinikleitung auf die Nichterfüllung von Anforderungen zur Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen hinzuweisen. „Die Klinik wurde aufgefordert, nachzubessern.“ Eine zusätzliche Abmachung zum Vertrag mit dem externen Anbieter liege inzwischen vor. „Die Einhaltung dieser Vorgaben wird durch das Lagus überprüft“, betont Bauer. Erwartet wird seitens des Lagus die Erfüllung aller Auflagen hinsichtlich der Sicherstellung einer ausreichenden Betreuung durch Hygienefachpersonal sowie eine transparente Kommunikation bezüglich dieser Thematik.

