Die Nachricht hatte viele Hansestädter erfreut: Rostock meldete für Donnerstag und Freitag insgesamt 1600 freie Impftermine für über 60-Jährige. Dadurch sollten die noch vorhandenen Astrazeneca-Dosen verimpft werden. Einzige Voraussetzung neben dem Alter: Impfwillige müssen sich einen Termin vereinbaren.

Doch dabei gibt es offenbar Ärger: Zahlreiche OZ-Leser berichten von Problemen beim Online-Vergabeportal. Dort würden nach der Registrierung Mails verschickt, in denen es heißt, dass in Rostock derzeit keine freien Impftermine verfügbar sind. Auch bei der Impfhotline sei kein Durchkommen. „Der ,Liebe Bürger’ möchte es doch bitte morgen erneut versuchen“, schildert eine Leserin ihre Erfahrungen. Die Hansestädterin ist enttäuscht und auch sauer über das Chaos. „Damit werden auch die letzten ruhigen Bürger verprellt.“

Rostocker Senator: Noch 1000 freie Impftermine am Freitag

Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) weiß von den Problemen, hat selbst am Mittwoch zahlreiche Beschwerden erhalten. „Ich kann nur versichern, dass es diese Termine wirklich gibt und wir sie auch weitergegeben haben. Für Freitag sind beispielsweise noch 1000 Termine da“, so Bockhahn Mittwochnachmittag auf OZ-Nachfrage. Dennoch bekräftigt er, dass die Vergabe der Termine nicht durch ihn, die Stadt oder das Impfzentrum, sondern über die Online- und Telefon-Angebote des Landes erfolge. „Ich kann die Menschen nur darum bitten, Geduld zu haben und dran zu bleiben.“ Denn trotz der offensichtlichen Probleme gilt, dass an den beiden Tagen in Rostock niemand ohne Termin geimpft wird.

Massenimpfungen ohne Termin soll es in Rostock nicht geben

Auch einen Impf-Tag für Freiwillige ohne Termin, wie zuletzt in Wismar mit Massenandrang durchgeführt, wird es in Rostock nicht geben. „Sollte es doch dazu kommen, dass die vorhandenen Termine nicht ausgelastet werden, dann werden wir in der kommenden Woche weitere Angebote machen“, stellt der Senator klar. Alles, was in der Hansestadt noch an Astrazeneca vorhanden sei, soll auch verimpft werden.

Neben der Terminvergabe über die jüngst freigeschaltete Webseite http://www.corona-impftermin-mv.de sei auch die Hotline unter 0385/20271115 anrufbar. Zudem hat das Land am vergangenen Freitag eine weitere Nummer freigeschaltet: Unter 0385/20271284 sollten allerdings nur Personen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren anrufen, die mit Astrazeneca geimpft werden wollen.

Von Claudia Labude-Gericke