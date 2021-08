Chaos in Kabul – wie Rostock afghanischen Ortskräften helfen will

Rostock

Die Bilder aus Kabul machen betroffen. Nachdem die radikal-islamistische Taliban die Macht in Afghanistan zurückeroberte, warten Tausende verzweifelte Menschen am Flughafen auf Rettung. In der Hansestadt will man nicht mehr ohnmächtig verharren, sondern bereitet sich darauf vor, zu helfen. Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) kündigt an, Afghanen aufnehmen zu wollen. Es ist „eine Frage der menschlichen Verantwortung, unseren Kräften vor Ort Hilfe zu bieten“, sagte auch Bürgerschaftsmitglied Christian Reinke (SPD). Bei den sogenannten Ortskräften handelt es sich um Afghanen, die in den vergangenen Jahrzehnten der Bundeswehr und deutschen Medien vor Ort geholfen haben, indem sie zum Beispiel übersetzten. Bei der Taliban gelten sie als Unterstützer westlicher Mächte und müssen deshalb um ihr Leben fürchten.

Konkrete Zahlen zur Anzahl von Flüchtlingen stehen noch aus

Wie viele Menschen Rostock aufnimmt, steht noch nicht fest. Entsprechende Gespräche mit dem Land seien bereits erfolgt, sagt Bockhahn. Konkrete Aussagen zu Zahlen und Zeiten gebe es aber noch nicht. „Wir sind dabei, das Ungewisse zu planen und zu tun, was wir tun können.“

In der Hansestadt könnten die Afghanen zumindest übergangsweise in der Satower Straße unterkommen. Grundsätzlich hätten die Ortskräfte und ihre Familien Bockhahn zufolge Anspruch auf einen regulären Aufenthaltstitel – und damit auch auf eine Wohnung. Da das erfahrungsgemäß aber länger brauche, sei die Unterkunft in der Satower Straße eine denkbare Option. Denn die Flüchtlingsunterkunft war zuletzt nur zu etwa 50 Prozent ausgelastet.

Von Claudia Labude-Gericke