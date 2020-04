Bundesweit boomen in der Corona-Krise die Autokinos als letzte Bastion der Unterhaltungsindustrie – in Mecklenburg-Vorpommern sind sie am Dienstag geschlossen worden. Sie wurden als „Anbieter von Freizeitaktivitäten“ auf eine zuletzt am Dienstag aktualisierte rote Liste der Landesregierung mit Unternehmen gesetzt, die wegen Corona geschlossen bleiben müssen. Nach großer Kritik aus der Bevölkerung rudert das Land zurück.