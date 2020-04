Erst am Dienstag hatte die Landesregierung Autokinos in MV als „Anbieter von Freizeitaktivitäten“ auf eine Rote Liste mit Unternehmen gesetzt, die wegen Corona geschlossen bleiben müssen. Diese Nachricht traf die Betreiber unerwartet, auch Politiker waren empört. Am Mittwoch dann die Kehrtwende.