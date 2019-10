„Charleston & Champagner“ in Rostocker Trotzenburg

Hansaviertel

Am Sonntag, den 20. Oktober lädt das Brauhaus „Trotzenburg“ in der Tiergartenallee in Rostock ein auf eine musikalische Reise in die Welt der 1920er bis19 40er Jahre. Die Veranstaltung beginnt um von 17 Uhr.

Frech, besinnlich und mit viel Charme präsentiert das „Duo Federleicht“ Lieder, Chansons und Anekdoten aus dieser Zeit . Es erklingen Melodien wie „Ich bin von Kopf bis Fuß“, „ Lili Marleen“ oder „ Ein kleiner grüner Kaktus”, zu denen gern mitgesungen werden darf.

Der Eintritt kostet 3 Euro. Einlass ist ab 16.30 Uhr.

Termin:Sonntag, 20. Oktober, 17 Uhr, Tischreservierungen unter 0381/203 600.

Von OZ