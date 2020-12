Rostock

2020 war das Jahr der Corona-Pandemie: Wie haben die Menschen dieses Jahr erlebt, wovor hatten sie Angst? Im exklusiven OZ-Interview berichtet Schauspieler Charly Hübner über sein Corona-Jahr, Dreharbeiten mit Maske und seine Wünsche für 2021.

Das Corona-Jahr 2020 war für viele ein sehr schwieriges Jahr. Wie haben Sie das empfunden?

Mir erscheint es wie eine kollektive Prüfung – wie es der Mauerbau, der Mauerfall oder die Terroranschläge in den USA 2001 waren. Der Kreislauf des ewigen Marktwirtschaftens ist ins Stocken geraten. Man wird über das Übliche hinaus mit dem Sterben konfrontiert. Zur körperlichen Bedrohung kommt die seelische Last. Es ist eine Situation, der man sich nicht entziehen kann.

Besonders die Unterhaltungsbranche ist von der Pandemie betroffen. Viele Künstler stehen am Rande ihrer Existenz. Wie sieht es bei Ihnen als Schauspieler aus?

Die erste Hälfte des Jahres habe ich gar nichts gemacht, weil ab dem Lockdown Mitte März zwei Theaterproduktionen in Hamburg abgebrochen beziehungsweise verschoben wurden. Von August bis Mitte Dezember habe ich dann quasi durchgearbeitet, weil alle Dreharbeiten aus dem Frühjahr in den Herbst gelegt wurden. Wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich spätestens ab Sommer 2021 überlegen müssen, was ich sonst noch so kann (lacht).

Können Sie als Schauspieler auf konkrete Hilfen hoffen, zum Beispiel, wenn Drehs ausfallen?

Das weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht, weil es mich bisher nicht betraf. Ich weiß aber, dass es viele Kollegen aus dem Theaterbereich gibt, die Soforthilfen bekommen haben, denen es aber trotzdem gar nicht mehr gut geht. Es kommt ab jetzt auf Solidarität an – nicht nur in der Branche, sondern gesamtgesellschaftlich.

Sie waren im August und im November zu Dreharbeiten für zwei Teile des „Rostocker Polizeirufs 110“ in der Hansestadt. Die Folge „Sabine“ wird im März 2021 zu sehen sein. Wie liefen die Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen ab?

Man fährt morgens ans Set und muss als Erstes einen Hygienecheck machen. Die Symptome werden abgefragt, man wäscht sich die Hände, desinfiziert sich und kriegt frische Masken. Die trägt man dann die ganze Zeit, außer während des Spiels. Schauspieler und Team werden regelmäßig getestet – von Anfang August bis jetzt waren es insgesamt 31 Mal. Wird jemand positiv getestet, wird der Drehtag abgebrochen.

Das klingt alles sehr aufwendig.

Ja, aber notwendig. Unterm Strich verliert man durch diese Umstände pro Tag rund ein bis zwei Stunden. Es können ja nicht alle gleichzeitig am Set sein, sondern eine Abteilung nach der anderen. Wenn wir Schauspieler zwischendurch die Maske tragen, müssen wir natürlich viel öfter von der Maskenbildnerin aufgefrischt werden. Wird innen gedreht, muss mehrmals am Tag gelüftet werden.

Was war für Sie die größte Umstellung?

Das Ungewöhnlichste war, dass ich bestimmte Kollegen am ersten Tag nicht sofort erkannt habe. Ich musste die durch die Masken halbierten Gesichter erst mal neu kennenlernen (lacht).

Mit knapp neun Millionen Zuschauern in der Spitze ist Rostock der größte Quotenerfolg der aktuellen „ Polizeirufe“. Ist die Stadt auch privat zu einer zweiten Heimat geworden?

Zweite Heimat würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall eine Heimat – vor allem eine künstlerische. Anfang der 90er Jahre hatte ich einen Studienplatz an der Hochschule und habe ein Jahr lang in Rostock gelebt. Dann wollte das Kultusministerium die Schauspielschule schließen und ich musste woanders gucken. Seitdem hat sich die Stadt gewandelt und wir uns mit der Stadt. Es ist auf jeden Fall ein Ort, wo man gerne sein will. Wir vom künstlerischen Team würde natürlich am liebsten die ganze Zeit in Rostock drehen, weil der Wind hier knackiger pfeift.

Ein weiteres aktuelles Projekt ist der Film „Für immer Sommer 90“, der am 6. Januar 2021 um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. Gedreht wurde er von Juli bis August 2020 unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern.

Genau. Der Film ist erst durch Corona entstanden. In dem Film sind die Menschen auch im Pandemie-Modus. Sie tragen Masken, halten Abstand und so. Es war der Versuch, die Situation in den Film mit rein zunehmen. Es tat gut, nicht so zu tun, als ob es die Pandemie in Deutschland nicht gibt.

Sie spielen einen Banker, der sich auf eine Reise in die Vergangenheit macht, um herauszufinden, wer hinter einer anonymen Nachricht steckt, in der ihm eine Vergewaltigung vorgeworfen wird und dabei auf seine alte Clique trifft. Dabei handelt es sich um einen Improvisationsfilm, bei dem das Team spontan reagieren muss. Wie muss man sich das vorstellen?

Jeder von den Schauspielern hat eine Figur bekommen und einige Anhaltspunkte zu den anderen – ähnlich, wie bei einem Klassentreffen. Über den einen weiß man mehr, über die andere weniger. Ich hatte darum gebeten, dass ich die Kollegen und Kolleginnen nicht vorher treffe. Manche kannte ich nicht und dann haben wir uns erst vor der Kamera in den jeweiligen Rollen gesehen und uns gegenseitig erzählt, was aus uns geworden ist. Dabei war viel Adrenalin im Spiel.

Das Jahr ist fast zu Ende. Gibt es weitere Projekte oder haben Sie Zeit, zur Ruhe zu kommen?

Der Regisseur Wolfgang Stockmann und ich erarbeiten gerade eine Hörbuchfassung von Uwe Johnsons „Das dritte Buch über Achim“, basierend auf der neuen Rostocker Ausgabe vom Rostocker Prof. Holger Helbig und seinen Mitstreitern. Grandioses Buch!

Für eine kurze Jahresbilanz vervollständigen Sie bitte die Sätze: Meine größte Sorge 2020 war ...

... dass meine Familie und ich uns infizieren.

Ich habe Zeit im Lockdown genutzt, um ...

... zu lesen, zu warten, News zu junken, Musik zu machen.

Das Schönste, was mir in diesem Jahr passiert ist ...

... war die Entdeckung der Insel Farö.

Das Traurigste in diesem Jahr war ...

... die Hoffnungslosigkeit, die großen Ängste, die große Trauer, die große Wut, die sich durch Covid und die politischen Folgen wie ein Gift in alle Gemüter schleichen.

Wie feiern Sie denn in diesem Jahr Weihnachten im Lockdown?

Wie immer – lässig, im engsten Kreise!

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Für alle wenig Not, wenig Leid, wenig Sorge!

