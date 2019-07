Rostock

Fachwerk und vorgebaute Balkone – die Häuser im Ortskern Warnemündes weisen eine Vielzahl historischer Merkmale auf und verleihen dem Ostseebad seinen Flair. Doch: durch den zunehmenden Bau moderner Wohnblöcke und ganzer Quartiere scheint genau diese Besonderheit langsam zu schwinden. Bestes Beispiel dafür sei das Wohngebietes „Molenfeuer“, wie Alexander Prechtel ( CDU), Vorsitzender des Ortsbeirates berichtet. „Das Erste, was Besucher sehen, ist die kalte Würfel-Architektur. Das passt überhaupt nicht ins Gesamtbild.“

Um genau dieser Entwicklung entgegenzuwirken, soll eine detaillierte und nachvollziehbare Gestaltungssatzung entwickelt werden. „Vor einigen Jahren haben wir bereits ein umfangreiches Regelwerk erstellt, welches leider in Vergessenheit geraten ist“, hebt Prechtel hervor. Dass das Thema bereits länger im Gespräch sei, bestätigt auch Uta Janssen vom Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung. „Leider ist die Planung ins Stocken geraten, weil wir das personell nicht leisten konnten“, führt die Amtsmitarbeiterin fort.

Externe Experten sollen helfen

Jetzt, wo die Ressourcen vorhanden seien, soll das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. Weil die Erarbeitung einer solchen Gestaltungssatzung aufwendig und komplex sei, wurde das Projekt an ein externes Planungsbüro übergeben, wie Janssen während der vergangenen Ortsbeiratssitzung verkündet. „Das ist so üblich. Für die Innenstadt hat sich das Verfahren bereits bewährt.“

Die Stadtplaner Torsten Beims und Luis Gomes Martinho aus Schwerin sollen Unterstützung liefern. „Und diese brauchen wir ganz dringend“, betont Janssen. Nur so könne sichergestellt werden, dass Neubauten sich in das gesamte Stadtbild integrieren. „Bestimmte Gestaltungsfragen werden anhand der Satzung ganz konkret geklärt und sind somit für jeden Bauherren nachvollziehbar und prüfbar.“ Sowohl die Gestaltung von Dächern, Fassaden, Fenstern, Balkonen als auch Terrassen werden festgeschrieben. „Je detailreicher, desto besser“, ergänzt Prechtel.

Ortsrundgang sorgt für erste Eindrücke

Um sich einen Eindruck vom Stadtteil zu verschaffen und erste Anregungen zu erhalten, haben die Stadtplaner bereits in den vergangenen Wochen einen Rundgang durch Warnemünde absolviert. „Neun Stunden waren wir unterwegs und haben uns alles genau angeschaut“, bestätigt Torsten Beims. Dabei ist den Planern aufgefallen: „Der Ort weist verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen gestalterischen Merkmalen auf“, erläutert Beims. Ein Aspekt, der die beiden Experten auf eine Idee gebracht hat. „Daher wäre es einer Überlegung wert mehr als nur eine Satzung zu formulieren – eine für den historischen Ortskern und eine für den hinteren Bereich.“

Werkstatt für Betroffene

„Das Gute ist, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Wir können uns auf die bereits ausgearbeitete Satzung stützen und uns der Überarbeitung widmen“, meint Beims. Genug zu tun haben sie dennoch. „In dem uns vorgelegten Schriftsatz sind einige Aspekte aufgeführt, die so nicht in eine Gestaltungssatzung gehören“, sagt der Architekt weiter. So beispielsweise Stellplätze für Autos oder die Geschosshöhe der Bauten. „Die Satzung gibt ausschließlich Auskunft über die Freiflächenstruktur und äußere Gestaltung“, erklärt Beims.

Wichtig sei den Stadtplanern vor allem der Austausch mit den Anwohnern, Gewerbetreibenden und den Politikern. „Wir möchten eine Werkstatt einführen, in der alle beteiligten Akteure zusammen kommen und über die Ortsgestaltung sprechen“, berichtet Luis Gomes Martinho. „Für die Entwicklung Warnemündes ist das mit Sicherheit sinnvoll und wir können unterschiedliche Sichtweisen berücksichtigen.“

Prechtel : „Es muss endlich vorangehen“

Wann die endgültige Fassung fertig sein wird, können die Planer noch nicht einschätzen. „Angedacht ist, dass noch in diesem Jahr ein Ergebnis vorliegt“, teilt Torsten Beims vorsichtig mit. Genau festlegen möchte er sich allerdings noch nicht. „Das ist ein fortlaufender Prozess. Es müssen viele Gespräche mit den Betroffenen und den zuständigen Ämtern geführt werden.“

Der Ortsbeirat Warnemünde begrüßt das Vorhaben, bezweifelt jedoch, dass es tatsächlich noch in diesem Jahr zu einer endgültigen Fassung der Satzung kommen wird. „Wir haben das bereits an vielen anderen Themen gesehen. Es zieht sich ewig hin“, sagt Prechtel ernüchtert. „Wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Es muss endlich vorangehen.“

Örtliche Bauvorschriften Paragraf 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) besagt, dass Gemeinden durch eine Satzung örtliche Bauvorschriften über die Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen sowie von Werbeanlagen und Warenautomaten zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern erlassen können. Demnach seien bauliche Anlagen mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Auf die erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen.

Susanne Gidzinski