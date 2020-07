Rostock

Wenn Witzan Schmidt, der Betreiber des LT-Clubs in Rostock, auf das neue Geschichts-Storyboard an der Wand im oberen Saal schaut, schwelgt er in Erinnerung. „Das war zur Eröffnung 2001, hier war eine Bauphase und da haben wir Fotos und alte Zeitungsartikel von besonderen Veranstaltungen“, sagt er und zeigt auf die Bilder, die als Streifen in einer Länge von 28 Metern an der Wand entlang zu finden sind.

Mehr als 400 Fotos zieren jetzt die neue Holzwand im oberen Stockwerk und bieten einen Einblick in die jahrelange Geschichte des Studentenclubs.

Anzeige

Witzan Schmidt und seine Mitarbeiter haben zu Beginn der Corona-Zwangspause die Zeit für ein paar Renovierungsarbeiten genutzt. Dabei ist auch das neue Storyboard, wie es der Geschäftsführer nennt, entstanden. Große Investitionen wurden aber nicht getätigt, „wir haben zum Beispiel alles gestrichen hier“, erzählt er beim Betreten des Clubs.

Weitere OZ+ Artikel

Tanzfläche dient jetzt als Sportraum

Das neue Storyboard ziert jetzt eine Wand im ersten Stockwerk des LT-Clubs auf einer Länge von 28 Metern. Quelle: Gina Henning

Dass zu der Location noch die Gaststätte Klock 8 und der Sportclub gehören, die mittlerweile wieder geöffnet sind, ist ein Trost für die Besitzer. Dennoch ist der Schuldenberg groß. „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert“, sagt Witzan Schmidt gleich am Anfang des Gesprächs. Nun sind bereits vier Monate vergangen, in denen der LT-Club nicht eine einzige Party mit Publikum feiern konnte. Und ein Ende ist nicht in Sicht. „Unsere Branche hat keine Lobby“, kritisiert der Clubbesitzer. Demnach fehle der Druck auf die Behörden, eine Lösung für Clubs und Livespielstätten zu finden.

Verluste von 1,4 Millionen Euro bis Dezember

Es gab zwar Soforthilfe, laufende Kosten – wie Strom und Kreditraten – konnten temporär ausgesetzt werden und 2019 lief es für den Club gut, so dass die Vorauszahlungen genullt werden konnten, dennoch häufen sich die Verluste. Witzan Schmidt geht von einer Summe von 1,4 Millionen Euro bis Dezember 2020 aus. Den stärksten Umsatz verzeichnet der LT-Club im Oktober zum Semesterbeginn. Der wurde dieses Jahr in den November verschoben.

Lesen Sie auch: So geht es den anderen Clubs in Rostock.

Die Mitarbeiter bekommen außerdem weiterhin 100 Prozent Gehalt, informiert der Inhaber, denn nur 60 Prozent und ohne Trinkgeld sei für die meisten nicht ausreichend. Auch die 80 studentischen Aushilfen erhalten fortlaufend ihr Geld. „Würden diese dort nichts mehr verdienen können, suchen sie sich schnell einen anderen Job“, meint Schmidt. Und da Clubs die Letzten sind, die öffnen, könnte ein Personalmangel ein zusätzliches Problem werden. Und das war Schmidt zufolge vorher schon schwierig.

Gibt es bald eine Perspektive für die Clubs in MV? Der FDP-Abgeordnete Hagen Reinhold hatte sich bereits dafür ausgesprochen, dass Mecklenburg-Vorpommern Testregion für die Öffnung der Clubs in der Corona-Krise wird. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in MV hat dafür bereits eine Task-Force eingesetzt. Wiebke Wolf, Stellvertretende Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums, bestätigt: „Es gab zum Thema Clubs und Livespielstätten ein erstes Treffen zwischen Vertretern der Kulturszene sowie dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.“ Thematisch ginge es dabei um Voraussetzungen und Möglichkeiten, Lockerungsmaßnahmen beispielsweise für Clubs zu ermöglichen, berichtet Wolf. Clubbetreiber, wie Witzan Schmidt vom LT-Club Rostock, erarbeiten und überarbeiten dafür derzeit Konzepte. Diese sollen in einem nächsten Treffen besprochen werden, heißt es bei dem Ministerium in Schwerin. So wären Tanzveranstaltungen möglicherweise ab September wieder möglich.

Ausgerechnet jetzt habe auch die Wartung und Tüv-Abnahme des Bauamtes wieder angestanden. Dieses Gutachten koste 12 000 Euro. Aber ohne könnte das Gebäude gesperrt werden. Glücklicherweise ist die Stadt dem Betreiber entgegengekommen und hat den Termin nach hinten verschoben, wie Schmidt erzählt.

„Es wird fünf Jahre dauern, bis es sich normalisiert hat.“

„Ich bin seit 1986 hier in Rostock und habe schon alle möglichen Krisen miterlebt“, erzählt Witzan Schmidt. Seine Prognose lautet: „Es wird fünf Jahre dauern, bis es sich bei uns wieder normalisiert hat.“ Selbst wenn die Clubs schrittweise wieder öffnen dürfen, geht er nicht davon aus, dass der große Ansturm folgt. Angenommen, 200 Personen dürften wieder an einer Tanzveranstaltung teilnehmen, dann sei das für den Club noch lange nicht wirtschaftlich. Der Schuldenberg würde weiterwachsen.

Während andere Clubs in Rostock ihre Außenanlage als Biergarten nutzen, ist diese Option für den Inhaber des Studentenclubs keine vielversprechende Variante. „Wir haben dafür einfach nicht das Publikum, aber vielleicht probieren wir das mal aus“, überlegt Witzan Schmidt. Auch von Spendenaktionen hält er nicht viel. Ihm zufolge sollen die Menschen lieber wiederkommen, wenn geöffnet ist und ihr Geld bis dahin sparen.

Von Gina Henning