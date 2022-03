Teterow

Wäre Roberto Lenuweit in Paris, New York oder Tokyo auf der Straße unterwegs, würden sich wahrscheinlich viele Leute nach ihm umdrehen. Nicht so auf dem Hof seiner Firma in Teterow. Seine Angestellten schauen nur kurz auf und grüßen, als er an Bergen aus Kies, Bauschutt und Recycling-Material vorbeigeht.

Der 59-Jährige kleidet sich gern farbenfroh und auffällig. An diesem Tag trägt er einen leuchtend rot-grünen Mantel, darunter ein neonoranges Hemd, dazu einen sehr bunten Hut. Die kreisrunde Brille könnte Requisit aus einem alten Science-Fiction-Film sein. Die Schuhe sind ebenfalls sehr bunt. Alles zusammen ist normale Alltagskleidung für Lenuweit. Sein Beruf: Abrissunternehmer. „Ich bin der bunteste Abrissunternehmer Deutschlands“, sagt er über sich. Was wahrscheinlich stimmen dürfte. Ein norddeutscher Branchenverband wollte ihn wegen seines Kleidungsstils sogar erst nicht aufnehmen.

Seine Hüte kauft er meist in Hamburg. Natürlich fällt Lenuweit auch dort auf der Straße auf, häufig bitten ihn Passanten um ein Selfie. Seine Hamburger Lieblings-Huthändlerin lobte ihn mal wegen seines unverwechselbaren Stils. Es gebe zwar in der Großstadt „viele bunte Typen“, aber nur wenige, zu denen das so gut passt wie zu ihm. In Teterow oder in seinem Heimatdorf in der Nähe wird Lenuweit eher selten angesprochen. „Hier kennt mich ja jeder“.

Dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen

Den Hang zu schrillen Outfits und bunten Farben lebt er seit zwölf Jahren aus. Vier Monate lang lag er damals mit einer schweren Bauchspeicheldrüsenerkrankung in der Klinik und rang um sein Leben. Am Schluss wog er nur noch 48 Kilo. „Ich war zu schwach, um eine 500-Gramm-Hantel anzuheben“, erzählt er. Die Erfahrung, dem Tod gerade so noch von der Schippe gesprungen zu sein, brachte den Unternehmer dazu, das Leben grundsätzlich bunt und positiv zu sehen. Und sich genauso anzuziehen.

Gleichzeitig trennte er sich von seinem damaligen Firmenpartner, lernte seine neue Frau kennen und wurde drei Jahre später noch unerwartet zum ersten Mal Vater. Bunte Brillen und auffällige Kleidung habe er zwar schon immer gemocht, lebte diese Leidenschaft bis dahin aber kaum aus. „Ich war eigentlich immer der Schüchterne, der sich im Hintergrund hält.“

Firma, Auto, Haus: alles in Gelb

Das Abbruch- und Recycling-Unternehmen gründete der gelernte Landwirt in den 90ern. Heute hat er 15 Angestellte, es waren auch schon mehr, einen großen Fuhrpark mit Baggern und Lastern sowie einen großen Firmensitz. Das Gebäude hat er in seiner Lieblingsfarbe „Maisgelb“ streichen lassen, genauso wie sein Privatauto und sein Wohnhaus. Geschäftspartner hätten sich schnell an sein auffälliges Outfit gewöhnt, berichtet der Unternehmer. „Manche wollen ein Foto von mir machen, für ihre Frau.“

Wenn Lenuweit Kleidung kauft, verhandelt er immer über den Preis. Nicht, um Geld zu sparen, sondern weil es ihm Spaß macht, mit den Verkäufern zu kommunizieren. „Man merkt schnell, wo die Grenze ist“, schildert er. Einfach nur bezahlen und Tschüss sagen, sei nicht seine Sache. Weil es die bunten Sachen fast nie in Männergrößen gibt, trägt er viel Frauenkleidung.

Sein größter Traum: Kandidat bei „Shopping Queen“

Sein wichtigster Händler ist ein Geschäft für Damen-Mode in Zingst, wo er eine Ferienwohnung hat. Mit seiner Konfektionsgröße 42 wird er hier oft fündig. Zu feminin dürfen die Stücke aber nicht aussehen, Rüschen und Spitze kommen nicht in Frage. Ebenso wenig Schminke und lackierte Fingernägel. „Das wäre mir zu tuntig.“

Ein bisher unerfüllter Traum für den Abbruchunternehmer ist ein Auftritt als Kandidat in der TV-Einkaufsserie „Shopping Queen“. Als seine Cousine dort im Dezember als Rostocker Kandidatin auftrat, war auch Lenuweit kurz im Bild zu sehen. „Der sieht ja irre aus, was für ein Look“, sagte der sichtlich angetane Moderator Guido Maria Kretschmar und gab ein Versprechen ab: Wenn die Serie auch wieder Männer als Kandidaten zulässt, ist Lenuweit dabei. Höchste Weihen für die Teterower.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In seinem ebenfalls sehr bunten Büro hängen Zertifikate an der Wand, die ihm bescheinigen, mit gefährlichen Stoffen wie Asbest umgehen zu dürfen. In der Mitte der Wand sind Fotos von Frau und Tochter zu sehen. „Das muss eine Frau erst einmal tolerieren“, sagt er über seinen Lebens- bzw. Kleidungsstil. Seine komme gut damit zurecht. Sogar so gut, dass er inzwischen auch das einkauft, was in ihrem Kleiderschrank hängt. Was die Fotos an der Wand noch verraten: Bei der Kleidung für seine Frau mag es Roberto Lenuweit weniger bunt. Auch seine Tochter trägt deutlich weniger Farbe.

Von Gerald Kleine Wördemann