Chef von Rostocker Reisebüro: So hart trifft uns die Corona-Krise

Reisen werden gestrichen, Flüge abgesagt und Konzertkarten zurückgegeben: Die Auswirkungen des Coronavirus treffen die Tourismusbranche in MV hart. Das merkt auch Michael Kühl, Leiter des Reisebüros Sonnenklar.TV in Rostock. In seinem Laden sind zwar einige Kunden. Doch sie wollen nicht etwa eine Reise buchen: Eine ältere Dame möchte wissen, ob ihre Reise stattfindet, ein Mann storniert sogar seinen Urlaub.

Dann kommt eine weitere Kundin herein: Sie fragt, ob es in ihrem Reiseland sicher sei oder ob es schon eine Reisewarnung gebe. „Die Folgen des Coronavirus schaden der Tourismusbranche enorm“, sagt Kühl, der ständig telefonische Anfragen wegen bereits gebuchter Reisen beantworten muss.

Fehlende Neubuchungen

Bei ihm seien die Verkäufe um die Hälfte eingebrochen, so Kühl. Neubuchungen gebe es im Moment kaum, weil die Kunden verunsichert seien. Viele Urlauber entschieden sich lieber dafür, die Reise abzusagen, als das Risiko einer Infektion einzugehen. „Einige haben auch Angst, 14 Tage in der Innenkabine eines Schiffes auf dem Mittelmeer wegen Quarantänemaßnahmen festzusitzen“, sagt der Touristiker. Die neueste Meldung von Aida Cruises dürfte diese Angst noch befeuern: Die Kreuzfahrtreederei hat alle Reisen abgebrochen, Tausende Passagiere müssen nach Hause geholt werden.

Sorge um Marktentwicklung

Für das Reisebüro Sonnenklar.TV geht es erst mal weiter. „Ich musste keinen Angestellten in Kurzarbeit schicken, weil wir gute Rücklagen haben“, stellt der Unternehmer fest, „aber mit jeder weiteren Krise wird es für uns schwerer.“ Manche Kollegen habe es sogar deutlich härter getroffen. „Im letzten Jahr hat die Thomas-Cook-Pleite die Branche schon belastet. Das kann jetzt bei anderen Reisebüros mit den Folgen der Pandemie noch schlimmer aussehen“, weiß Kühl.

Derzeit macht er sich besonders Sorgen um den transatlantischen Markt, nachdem die USA ein Einreiseverbot für Europäer verhängt haben. Alle Flüge und Urlaubsreisen nach Amerika müssen daher abgesagt werden – das treffe vor allem Reisebüros, die sich auf Amerikareisen spezialisiert haben.

Empfehlung an Reisende

Kühl betont: „Der Urlaub kann nicht so einfach umgebucht werden, weil dies bei vielen Veranstaltern nicht möglich ist.“ Individualreisen können nur kostenlos storniert werden, wenn es zu einem offiziellen Reiseverbot kommt. Kühl hofft, dass die Kunden mit der Stornierung ihres Sommerurlaubs warten. Sonst sehe es schlecht für sein Geschäft aus. Nur bei Reisen, die in nächster Zeit angetreten werden, sollten die Kunden wegen der Infektionsgefahr darüber nachdenken.

Die Reiserücktrittkostenversicherung gelte nicht, wenn der Kunde aus Sorge vor dem Virus eine Reise von sich aus absagt. „Erst wenn der Kunde an dem Virus erkrankt und nicht reisefähig ist, bekommt er das Geld von der Versicherung zurück“, erklärt Kühl.

Dass die Kunden verunsichert sind, versteht auch Ingrid Sternberg, Leiterin eines Reisebüros in Stralsund. In bestimmte Länder dürften Deutsche nicht mehr einreisen, „daher müssen einige Reisen abgesagt werden.“ Dies habe für die Reisebranche große Auswirkungen. Seit Monatsbeginn habe kein einziger Kunde in ihrem Reisebüro gebucht, trotzdem hofft die Stralsunderin auf Besserung. „Wir müssen abwarten, wie sich die Situation auf der Welt entwickelt.“ Kühl jedenfalls hofft, dass sich die Lage bald normalisiert. „Der Schaden ist noch nicht abzusehen. Eine Bilanz können wir erst am Jahresende ziehen.“

Von Sabrina Scholz