Rostock

Als Kind quälten ihn heftige Asthma-Anfälle. Es war eine lange Zeit des Leidens. Doch die Hoffnung, dass ärztliche Kunst, Selbstdisziplin und sportliche Betätigung die Beschwerden lindern können, war groß. „Sie hat sich erfüllt. Gleichzeitig beschloss ich schon als Zwölfjähriger, Chirurg zu werden. Ich wollte nicht nur Hilfe empfangen, sondern auch anderen Menschen helfen können“, erinnert sich Prof. Dr. Hans-Christof Schober. Es folgt das so typische verschmitzte Lächeln des heute 66-Jährigen.

Dass er als Facharzt für Innere Medizin und Forscher im Nordosten eine außergewöhnliche Karriere machen würde, ahnte der gebürtige Vogtländer (Sachsen) damals freilich nicht. Und vom Erklimmen unter anderem zahlreicher Alpengipfel – etwa des Großglockners in Österreichs – träumte der Hobbybergsteiger nicht einmal.

Wegen Asthma wechselte er das Fachgebiet

Nach dem Studium an der Greifswalder Universität arbeitete er ab 1980 an der dortigen Uniklinik zunächst als Chirurg und Anästhesist. Aufgrund seines gesundheitlichen Handicaps riet man ihm jedoch zu einem Wechsel der Fachrichtung. Mit der ihm oftmals nachgesagten Hartnäckigkeit widmete er sich dann dem großen Gebiet der Stoffwechselerkrankungen.

Prof. Dr. Hans-Christof Schober liebt auch das Meer und ausgedehnte Spaziergänge unter anderem in Rostock-Warnemünde. Quelle: Volker Penne

„Ich hatte das Glück, dass ich eine breite internistische Ausbildung an der Universität Rostock erhielt“, erläutert der langjährige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Rostocker Südstadtklinikums. Angesichts der stetig fortschreitenden Spezialisierung in den medizinischen Fachgebieten sei er damit quasi „ein Fossil“.

Von den Kollegen als Allrounder geschätzt

„Er besitzt bundesweit nicht nur einen exzellenten Ruf etwa bei der Behandlung von Drüsen- und Hormonerkrankungen sowie des Knochenschwundes, also der Osteoporose“, sagt Prof. Dr. Jan Roesner. Der Ärztliche Direktor des Südstadtklinikums, der 2019 dieses Amt von Schober übernahm, schätzt den erfahrenen Internisten als „Allrounder, der über den Tellerrand seines Fachgebietes hinausschaut“.

Er komme vor, dass sein Kollege sich regelrecht in das Problem „verbeiße“ und versuche, alle Trümpfe der Diagnostik auszuspielen, um dem Erkrankten helfen zu können, so Roesner.

Der langjährige Chefarzt und Ärztliche Direktor des Rostocker Südstadtklinikums, Prof. Dr. Hans-Christof Schober, ist regelmäßig sportlich aktiv. Er erhielt vom Klinikum zum Abschied ein Kajak. Quelle: Joachim Kloock

„Wichtig ist es, sich Zeit für den Patienten zu nehmen, ihm wirklich zuzuhören“, beschreibt Schober seine ärztliche Maxime. „Ich weiß, dass dies angesichts des Kostendrucks im Gesundheitswesen fast utopisch klingt.“ Andererseits habe ihm diese Herangehen oft geholfen, in scheinbar ausweglosen Situationen für den Erkrankten eine Lösung zu finden, betont der in Hollendorf (Vorpommern-Greifswald) lebende Vater zweier Söhne.

Patienten aus ganz Deutschland in der Sprechstunde

„Nicht selten blieb er selbst über Jahre an komplizierten Fällen dran und tauschte sich mit Kollegen aller Fachrichtungen aus. Aufgrund seiner Expertise wurden Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet zu ihm geschickt“, erklärt Franka Hamann. Die Medizinische Fachangestellte arbeitete mit dem Internisten 14 Jahre in der Spezialsprechstunde in Rostock zusammen.

Ob als Chefarzt im Kreiskrankenhaus Wolgast, Leiter der Fachgesellschaft der Internisten und der Osteologen im Land, Mitglied bundesdeutscher Fachgremien für Osteoporose … – Schober baute über Jahre ein umfangreiches Netzwerk auf. Dabei sieht er sich, wie er betont, „immer als Mannschaftsspieler“. Ohne Verlässlichkeit gehe nichts. „Das gilt im Privaten wie im Berufsleben, sagt der aktive Sportler, der mit Ehefrau Susanne (66) seit 42 Jahren glücklich verheiratet ist.

„Ein Patient, der ihn als Arzt hat, kann sich glücklich schätzen“, sagt Dr. Tilman Pickartz, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin IV im Südstadtklinikum. Der gebürtige Berliner schätzt seinen Vorgänger auch ob seiner aktiven Forschungsarbeit und seiner wichtigen Rolle im seinerzeit ersten zertifizierten Adipositaszentrum in MV.

Zahl der Superschweren in MV besonders hoch

„Ein wenig fühle ich mich beim Kampf gegen die zunehmende Fettleibigkeit in unserer Gesellschaft aber wie einst Ritter Don Quijote, der erfolglos gegen Windmühlen kämpfte“, resümiert Schober. Zumal in MV die Zahl der Superschweren besonders hoch sei.

MV – Spitzenplatz bei den Superschweren Die Gruppe des krankhaftübergewichtigen Nachwuchses wächst im Nordosten unaufhörlich. Bereits 2019 galten in MV sieben bis acht Prozent der Kinder und Jugendlichen als adipös, also fettleibig. Ihr sogenannter Body-Mass-Index (BMI) liegt über 30. Der BMI, der als praktische Orientierungsgröße gilt, errechnet sich nach der Formel: Körpergewicht durch Körpergröße zum Quadrat. Mehr als 80 000 Menschen leiden hierzulande an Adipositas Grad III. Sie besitzen also einen BMI von über 40. Diese Frauen und Männer bringen etwa 120 bis 180 Kilogramm auf die Waage. BMI-Werte über 50 und gar 60 sind schon lange keine Ausnahme mehr. Bei den stark Übergewichtigen belegt der Nordosten bundesweit den Spitzenplatz.

Der Mediziner verweist auf die Ergebnisse des an der Unimedizin Greifswald seit Jahrzehnten laufenden SHIP-Studien-Programms („Study of Health in Pomerania“). Demnach leiden bereits 27,2 Prozent der Pommern am sogenannten metabolischen Syndrom. Neben krankhaftem Übergewicht werden bei diesen Patienten auch Fettstoffwechselstörungen, hohe Blutzuckerwerte und Bluthochdruck diagnostiziert. Ein tödliches Quartett an Hochrisikofaktoren.

Schober arbeitet ab sofort in Wolgast

Eine schnellstmögliche Kurskorrektur bereits in der frühkindlichen Erziehung sieht der stolze Großvater zweier Enkel deshalb als unabdingbar an. Dazu gehören unter anderem mehr Sport im Kindergarten, die Änderung der Essgewohnheiten und ein Stopp des Fastfood-Wahnsinns.

Aufgeben wird der auch vielen OZ-Lesern durch Foren und Gesundheitsaktionen bekannte Facharzt, der am Freitag im Südstadtklinikum feierlich verbschiedet wurde, auch den Kampf gegen den „Übergewichts-Tsunami“ indes keineswegs. Als angestellter Mediziner in einer Orthopädiepraxis ist er künftig in Wolgast mindestens 20 Stunden pro Woche tätig.

Den insgesamt etwa 20 Kilometer langen Arbeitsweg wird er übrigens mit dem Rad bewältigen. Und dass das Arbeitspensum größer ausfallen wird, darüber ist sich Ehefrau Susanne völlig im Klaren. „Doch Patienten zu helfen – das ist halt sein Leben“, sagt die promovierte Kinderärztin, die selbst noch im kinderärztlichen Notdienst der Peenestadt tätig ist.

Von Volker Penne