Chefin vom Amt Carbäk entlassen: Mitarbeiter stellen sich vor Monika Elgeti

Broderstorf

Die Chefin des Amts Carbäk, Monika Elgeti, wurde in der vorigen Woche von sieben Mitgliedern des Amtsausschusses abgewählt. Die Mehrheit der Mitarbeiter des Amtes bedauert dies.

In einem Dokument, welches der OZ vorliegt, heißt es, für sie sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar. In dem zweiseitigen Schreiben, das die Mitarbeiterin Astrid Haß auf der Sitzung, am 2. Dezember, vorgetragen hat, heißt es unter anderem: „Durch ihre (Frau Elgetis, Anm.d.R.) Einsatzbereitschaft, Arrangement und Fleiß sind viele Maßnahmen zum Wohle der Mitarbeiter in Bewegung und zum Abschluss gekommen.“

Tischlampen, Yoga-Matten und Hula-Hoop-Reifen

Als Beispiele werden Dienstvereinbarungen zum Homeoffice, zur Arbeitszeit und das Wiederaufleben des Ausschusses für Arbeitsschutz sowie der Schutz der Gesundheit aufgezählt. So habe Monika Elgeti höhenverstellbare Schreibtische und Tischlampen, Yoga-Matten und Hula-Hoop-Reifen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeschafft oder gesponsert.

Des Weiteren loben die Mitarbeiter, dass chronisch kranke Kollegen sowie Eltern während der Pandemie mit Laptops ausgestattet worden sind, um zu Hause zu arbeiten. Außerdem sei es Monika Elgeti gelungen, dass das Amt durch ein Hygienekonzept weiter arbeiten kann und Ansprechpartner für die Bürger bleibt. „Sie war immer mit vollem Einsatz dabei, dass die Geschäfte weiterlaufen, und hat die Mitarbeiter immer positiv motiviert“, so Astrid Haß.

Doch die Worte und die Bitte der Mitarbeiter fanden am vorigen Donnerstag, bei der Sitzung des Amtsausschusses, wenig Gehör. Monika Elegti wurde mit sieben von insgesamt neun Stimmen abgewählt.

Grund für die Abwahl war „vorangeschrittener Vertrauesnverlust“

Bürgermeister von Poppendorf Jörg Wallis und Henrik Holtz, Gemeindechef von Roggentin, äußerten sich im Nachgang der Wahl auf OZ-Nachfrage wie folgt: „Für die Entscheidung gab es viele verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war ein vorangeschrittener Vertrauensverlust“, sagt Poppendorfs Bürgermeister Jörg Wallis (56). So habe Monika Elgeti Dinge entschieden, die zuvor im Amtsausschuss anders diskutiert und bereits entschieden worden sind.

„Informationen an mich wurden immer dünner und selbst mehrere Aussprachen mit ihr brachten keine Verbesserung“, sagt Henrik Holtz. Auf E-Mails an Monika Elgeti habe er nicht einmal mehr eine Antwort bekommen. Weil er sein Amt als Stellvertreter so nicht mehr ausführen wollte, war sein Plan, im Oktober dieses Jahres zurückzutreten. „Ich bin Beamter und muss das dann auch leben. Doch das habe ich hier nicht mehr erkennen können“, sagt Henrik Holtz.

Durch die Abberufung von Monika Elgeti muss er nun bis Mitte Januar das Amt des Vorstehers übernehmen. Ein Nachfolger wird gesucht. „Die Besetzung muss passen. Wir müssen darauf Vertrauen, dass das Amt im Sinne der Kommunalverfassung geführt wird“, sagt er. „Wir wollen als Amt eine Einheit darstellen, wenn wir mit dem Landkreis und der Hansestadt agieren“, sagt Henrik Holtz. Dabei seien Transparenz und Gleichberechtigung von zentraler Bedeutung.

Monika Elgeti wollte sich auf wiederholte OZ-Nachfrage nicht äußern. „Ich möchte nicht weiter Öl ins Feuer gießen.“

Von Stefanie Adomeit