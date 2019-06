Groß Lüsewitz

Elefantenzahnpasta und synthetisches Bier: Mit diesen zwei durch chemische Reaktionen hervorgerufenen Verbindungen eröffneten Regine Schütt und Anke Scheunemann die mittlerweile zwölfte Chemieolympiade im Agrobiotechnikum in Groß Lüsewitz. 40 Schüler der neunten und zehnten Klasse aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg sind in den kleinen Ort bei Rostock gekommen, um sich bis Donnerstag praktisch und theoretisch im Fach Chemie zu messen. Das Motto: wunderbare Welt der Elektronen.

Die 15-jährige Martha Genzer steht an einem Bunsenbrenner und hält mit einer Zange einen Metallnagel über die Flamme. „Ich finde die chemischen Experimente gerade deshalb so interessant, weil oft etwas unerwartetes passiert“, sagt die Schülerin aus Grevesmühlen. An ihrer Seite: Tim Bähr aus Berlin. Der 15-Jährige begeistert sich eigentlich für Physik, hat sich in den vorherigen Wettbewerben aber auch in Chemie durchgesetzt. „Ich finde es etwas interessanter, wie die Moleküle so funktionieren und reagieren. Aber da gibt es ja auch Schnittpunkte beider Fachbereiche.“

Teamwork für mehr Sozialkompetenz

Martha, Tim und die anderen Schüler wurden im Vorfeld in Gruppen eingeteilt. Dabei arbeiten die Jugendlichen nicht mit ihren Freunden und Bekannten, sondern mit den Schülern aus den anderen Bundesländern zusammen. „Sie sollen im Rahmen der Experimente auch ihre Sozialkompetenz stärken. Und mit guter Teamarbeit kann man viel mehr erreichen“, sagt Organisatorin Anke Scheunemann.

Martha Genzer (l.,15) aus Grevesmühlen prüft gemeinsam mit Tim Bähr (15) aus Berlin, wie ein Metallnagel auf Salzlösungen oder, wie im Bild, auf Feuer reagiert. Quelle: Moritz Naumann

Die Chemieolympiade der Nordländer ist bereits der dritte Wettbewerb, in dem sich die Schüler behaupten. „Anfangs mussten sie eine Hausaufgabenrunde überstehen, danach wurde in einem Landesentscheid über das Weiterkommen entschieden und nun sind sie hier – zum Regionalwettbewerb.“ Und gleich am ersten Tag wird es praktisch: „Die Schüler bekommen verschiedene Metalle, eine Salzlösung, Kabel, Klemmen und Filterpapier. Aus diesen Materialien sollen sie eine Batterie bauen. Am Ende testen wir mit einem Spannungsmesser, ob sie funktioniert.“

Drei Tage Theorie und Praxis

Eine Jury, bestehend aus Lehrern der Schulen und Studenten der Universität Rostock, bewertet dann die Leistung der Jugendlichen. „Da geht es um das Teamwork, Ordnung und Sauberkeit, Sicherheit und schließlich natürlich um das Ergebnis“, sagt Scheunemann. Am Mittwoch folgt dann der theoretische Teil. In einer fast vierstündigen Klausur werden Wissen und Verständnis auf die Probe gestellt. Jule Philipp hat die Klausur im Rahmen einer Aufgabenkommission mitgestaltet. „Die ist sehr schwer und so angelegt, dass keiner 100 Prozent erreichen wird. Schließlich wollen wir die Schüler ordentlich fordern.“ Das Ergebnis der Klausur entscheidet schlussendlich auch über das Weiterkommen.

Die 20-jährige Studentin hat als Schülerin selbst an dem Wettbewerb teilgenommen. „Das ist schon eine hervorragende Sache. Man kommt mit Gleichgesinnten zusammen und kann sich ein Netzwerk mit Menschen aufbauen, die für das gleiche Fach brennen wie man selbst“, sagt Jule Philipp. Denn bei den Teilnehmern handelt es sich schließlich um die kommende Chemie-Elite Deutschlands. „Was die schon alles wissen, da fällt mir die Kinnlade runter“, sagt Scheunemann.

Anerkennung für besondere Leistungen

Die Projektleiterin sieht solche Wettbewerbe als wichtige Grundlage, um Interesse für die Naturwissenschaft zu wecken. „Wir haben hier die potenziellen Fachkräfte von Morgen. Und überall in unserem Alltag versteckt sich die Naturwissenschaft. Über den Wettbewerb und die Experimente können wir Begeisterung wecken.“ Dieter Weiss ist als Vorsitzender des Forschungsverbundes Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls vor Ort und sieht den Wettbewerb als herausragende Möglichkeit der Anerkennung: „Die Schüler, die heute hier sind, tun mehr als sie müssen. Sie schauen über den Tellerrand und werden hier für ihre besonderen Leistungen gewürdigt.“ Und das sei sehr wichtig, denn „in der Schule erfahren die Jugendlichen oft nicht solch eine Aufmerksamkeit“.

Natürlich können sich die Sieger neben neuen Bekanntschaften und Erfahrungen auch über Preise freuen: „Das sind vor allem fachbezogene Bücher, mit denen die Jugendlichen ihr Wissen noch ausbauen können.“ Darüber hinaus nehmen die Sieger am Bundesfinale in Leipzig teil. „Und der nächste Schritt wäre dann die Teilnahme an Jugend-forscht“, sagt Dieter Weiss. Die Siegerehrung findet am Donnerstag im Christophorussaal der CJD Christophorusschule statt.

