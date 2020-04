Rostock

Dieses Bild tut jedem Autoliebhaber weh: Am frühen Donnerstagabend ist auf einer Rostocker Kreuzung ein Oldtimer in Flammen aufgegangen. Der Grund des Brandes des Chevrolet „ Monte Carlo“ ( Baujahr 1979) ist offenbar ein technischer Defekt.

Der Vorfall hatte sich gegen 17.45 Uhr auf der Kreuzung Am Vögenteich, Ecke Arnold-Bernhard-Straße, zugetragen. Der Fahrer des Oldtimers war in Richtung Goetheplatz unterwegs, als der historische Wagen an einer Ampel plötzlich zu qualmen begann. Laut Polizei hatte der Fahrer kurz vorher Benzingeruch bemerkt. Eigenständige Löschversuche scheiterten, sodass immer mehr Flammen aus dem Chevrolet schlugen.

Wagen brennt vollständig aus

Die Feuerwehr begann zu löschen. Trotz des schnellen Eingreifens brannte das Auto im Interieur vollständig aus. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Während des Einsatzes sperrte die Polizei den Vögenteich kurzzeitig vollständig für den fließenden Verkehr. Der historische Oldtimer erlitt einen Totalschaden. Als Brandursache vermuten die Beamten einen technischen Defekt.

Zur Galerie Kurz bevor der historische Wagen anfing zu qualmen, bemerkte der Fahrer Benzingeruch im Innenraum. Versuche, den Brand selbst zu löschen, scheiterten. Auch die Feuerwehr konnten das Auot Baujahr 1979 nicht mehr retten.

Von Stefan Tretropp